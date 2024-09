Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" lada dzień zostaną rodzicami. Para uzupełnia wyprawkę i okazuje się, że na końcu listy znalazł się wózek dla dziecka. Wybór nie był łatwy i ostatecznie rolnik poprosił internautów o pomoc i zorganizował ankietę w mediach społecznościowych. Bezapelacyjnie wygrał wózek marki Cybex, który uwielbiają gwiazdy, ale Dorota i Waldemar dokonali innego wyboru. Co nimi kierowało? Rolnik wszystko wyjaśnił!

Już niebawem przyjdzie na świat córka Doroty i Waldemara. Para wzięła udział w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" i choć początkowo ich relacja była dość zaskakująca, a Dorota sama podjęła decyzję o opuszczeniu gospodarstwa Waldemara, to ostatecznie okazało się, że łączy ich prawdziwe uczucie i dziś tworzą rodzinę, oczekując na narodziny córki, które już lada chwila przyjdzie na świat. Wyprawka dla dziecka jest już gotowa i teraz para, trochę na ostatnią chwilę, zdecydowała się na wybór wózka. Ostatecznie postawili na Riko marki Velar, który kosztuje ok. 2,5 tysiąca złotych, odrzucając hitowego Cybexa za 12 tysięcy. Waldemar mówi wprost, że to zbyt wygórowana cena.

Nasz wybór to wózek Riko marki Velar. Choć kwiatowy Cybex zrobił wśród Was furorę i być może jest to Mercedes wśród wózków, to wydaje nam się, że 12 tys. za niego to gruba przesada.

wyznał szczerze Waldemar