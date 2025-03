Sandra Kubicka 9 marca opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym poinformowała o rozstaniu z Aleksandrem Baronem. Od dłuższego czasu mówiło się o kryzysie w ich związku, a fani od dawna zwracali uwagę na sugestywne wpisy modelki, wskazujące, że w opiece nad dzieckiem nie zawsze mogła liczyć na pełne wsparcie męża. W trudnych chwilach Kubicka nie jest jednak sama. Jedna z jej przyjaciółek postanowiła publicznie zabrać głos i wesprzeć ją wzruszającymi słowami. Co miała do przekazania?

Rozstanie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona wstrząsnęło polskim show-biznesem. Modelka zdecydowała się na ten krok już dawno, a w grudniu 2024 roku złożyła pozew o rozwód. Wiadomość o rozstaniu szybko obiegła media i wywołała poruszenie wśród fanów pary. W trudnych chwilach Kubicka może jednak liczyć na wsparcie najbliższych. Jej przyjaciółka postanowiła publicznie zabrać głos, publikując wzruszający wpis na Instagramie. Przypomniała, jak Kubicka towarzyszyła jej w trudnych momentach i zapewniła, że teraz ona odwdzięczy się tym samym.

@sandrakubicka wiem jak bardzo ciężki czas masz przed sobą i pamiętam jak mi towarzyszyłaś kiedy ja przez niego przechodziłam, nie wiem co by było, gdyby nie Ty wtedy. I wiem jedno, nie będziesz w tym sama, co by się nie działo

- napisała.