Po burzliwym rozstaniu z Aleksandrem Baronem, Sandra Kubicka zdecydowała się na wyjątkową publikację na swoim Instagramie. Modelka, która od lat jest obecna w mediach społecznościowych, podzieliła się elegancką stylizacją, której przewodnim hasłem stało się "office vibes". Nowy post Sandry wzbudził ogromne zainteresowanie wśród jej fanów, którzy nie kryli zachwytu nad jej wyglądem. Dodatkowo, w jednym z najnowszych zdjęć Sandra pozuje z ogromnym bukietem róż, co sprawiło, że jej fani zaczęli spekulować o możliwych romantycznych gestach w jej życiu.

Sandra Kubicka z ogromnym bukietem róż! Może liczyć na wsparcie

Sandra Kubicka od dłuższego czasu przyciąga uwagę mediów i swoich obserwatorów. Po zakończeniu głośnego związku z Aleksandrem Baronem, muzykiem zespołu Afromental, modelka postanowiła pokazać nową odsłonę swojego życia. Na zdjęciu, które opublikowała na Instagramie, Sandra prezentuje elegancki, ale jednocześnie casualowy look. Ubrana w szaro-srebrną sukienkę i czarną marynarkę, z ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi na oczach, wpisuje się w popularny trend "office vibes". Co więcej, w sieci pojawił się też kadr, na którym Kubicka pozuje z ... ogromnym bukietem kwiatów. Wygląda na to, że współpracownicy postanowili zrobić jej miłą niespodziankę.

Sandra Kubicka nie tylko zachwyca elegancją, ale także zaskakuje swoich fanów romantycznym gestem, który uwieczniła na zdjęciu. Modelka trzyma ogromny bukiet róż w odcieniach bieli i różu, który otrzymała w prezencie. Uśmiech na jej twarzy oraz radość, którą emanuje, sprawiają, że zdjęcie to jest pełne ciepła i pozytywnej energii, co szybko zauważyli fani:

Oby więcej takich powitań chociaż jako matka wiem, że najpiękniejsze to taki jak wita Cię Twoje dziecko

Widać siłę w tym wydaniu

Przepiękny bukiet dostałaś kochana

Mama Sandry Kubickiej wspiera ją po rozstaniu z Baronem

Po ogłoszeniu rozstania Sandry Kubickiej z Aleksandrem Baronem, głos zabrała również jej mama, Grace Kubicka. W poruszającym wpisie opublikowanym na Instagramie, Grace podkreśliła, jak silna jest więź między matką a dzieckiem:

Matka i dziecko to najczystsza, najpiękniejsza więź, która trwa mimo wszystkiego. Bez względu na to, co dzieje się wokół, jedno pozostaje niezmienne - napisała mama Sandry Kubickiej.

Zwróciła uwagę na to, że jej córka Sandra i wnuk Leonard są najważniejszymi osobami w jej życiu, a ich relacja pełna miłości, czułości i siły, stanowi oparcie w trudnych chwilach.

Co z rozprawą rozwodową Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona?

Sandra Kubicka ujawnia, że już w grudniu 2024 roku złożyła pozew rozwodowy, co stało się jednym z najgłośniejszych tematów w polskim show-biznesie. Mimo że oboje z Aleksandrem Baronem starali się ratować swoje małżeństwo, różnice między nimi okazały się zbyt duże do przezwyciężenia. Modelka przyznała, że od narodzin syna Leonarda przeżywała wiele trudnych chwil, walcząc o rodzinę, ale w pewnym momencie zrozumiała, że relacja już nie może być naprawiona. Podkreśliła, że mimo rozstania oboje pozostaną rodzicami Leonarda i będą mieć udział w jego wychowaniu.

Jak podaje "Fakt", sprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona została oficjalnie zarejestrowana w warszawskim sądzie. Do tej pory jednak nie ustalono terminu pierwszej rozprawy.

