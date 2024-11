Rozstanie Karola Kłosa, popularnego polskiego siatkarza, wywołało poruszenie w mediach. Jego była partnerka, Aleksandra Dudzicka, opowiedziała o trudnym okresie, jaki przeżyła po ich rozstaniu, oraz o ogromnym wsparciu, jakie okazały jej przyjaciółki, dbając o jej zdrowie i codzienne potrzeby.

Rozstanie Karola Kłosa, znanego polskiego siatkarza, stało się tematem szeroko komentowanym w mediach. Informacje o zakończeniu związku Kłosa i jego żony Aleksandry Dudzickiej nie tylko poruszyły fanów sportowca, ale również wzbudziły zainteresowanie wielu osób śledzących życie prywatne gwiazd sportu. Sportowiec nie ukrywał, że rozpad małżeństwa to w głównej mierze jego wina i że bardzo skrzywdził ukochaną.

Ostatnimi czasy pojawiło się sporo plotek na temat mojego małżeństwa (...). Tak - to prawda, rozstajemy się. Mam przeogromną prośbę do wszystkich zainteresowanych tematem - prosiłbym o uszanowanie mojej żony, która jest bardzo dobrym człowiekiem i z którą spędziłem ostatnie 16,5 roku mojego życia. Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie

- wyznał Kłos w oświadczeniu, które w lipcu wrzucił do sieci.