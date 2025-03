Sandra Kubicka publikuje pierwsze zdjęcie po rozstaniu. Wbiła szpilę Baronowi

Sandra Kubicka nie czekała długo z pierwszym publicznym wpisem po ogłoszeniu rozstania z Aleksandrem Baronem. Modelka opublikowała wymowne zdjęcie, które natychmiast wzbudziło lawinę komentarzy. W opisie do fotografii dodała zdanie, które fani odebrali jako subtelną wiadomość do byłego partnera. Co Sandra miała do przekazania?