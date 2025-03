Wiadomość o rozstaniu Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona, którzy byli małżeństwem niespełna rok, to prawdziwe trzęsienie ziemi dla polskiego show-biznesu. Jeszcze kilka tygodni temu wszystko wskazywało na to, że partnerzy tworzyli szczęśliwą rodzinę. Tymczasem wszystko runęło jak domek z kart. Choć Kubicka nie ujawniła szczegółów zakończenia związku, nie stroni od aktywności w sieci i ... wbijania "szpileczek" Baronowi. Co tym razem opublikowała? Nie możecie tego pominąć.

Reklama

Wymowny wpis Kubickiej po rozstaniu z Baronem. Mowa o "sukience zemsty"

Rozstanie Sandry Kubickiej i Barona to jedno z głośniejszych wydarzeń medialnych ostatnich dni, które wzbudziło ogromne zainteresowanie zarówno wśród fanów, jak i w mediach. Para, która przez długi czas uchodziła za przykład udanego związku, niespodziewanie ogłosiła zakończenie swojej relacji, co zaskoczyło wielu obserwatorów. Choć oboje starali się zachować prywatność, a Baron do tej pory nie odniósł się do sprawy, decyzja o rozstaniu szybko stała się tematem licznych spekulacji i plotek.

W niedzielę, 9 marca 2025 roku, modelka wydała oświadczenie na Instagramie, informując, że złożyła pozew o rozwód w grudniu 2024 roku. Choć para przez długi czas starała się ratować swoje relacje, ostatecznie nie udało im się dojść do porozumienia. Mimo rozstania, Kubicka zapewniła, że oboje pozostaną rodzicami swojego syna, Leonarda, i nadal będą dbać o jego dobro. Modelka podkreśliła również, że mimo trudnych chwil, nie żałuje swojej decyzji o macierzyństwie. Teraz Kubicka opublikowała na Instagramie kolejny wpis, w którym podzieliła się serią ujęć z czasów, gdy trudniła się modelingiem.

Komentarze mówią same za siebie:

''Sukienka'' zemsty? Czujesz się zraniona i pokazujesz jak dużo jesteś warta. Tymczasem, będziesz wolna wtedy, gdy nie będziesz już miała potrzeby manifestować ile jesteś warta. Bo czyjaś subiektywna opinia nie definiuje Twojej wartości

Macierzyństwo wydobyło z Ciebie jeszcze więcej piękna i wdzięku do tego dojrzałość i staje przed Nami kobieta - bogini! Wytrwałości i spokoju w życiu życzę

Wjechały super fotki. Ktoś tu chyba szuka nowego męża

Zobacz także: Przyjaciółka wspiera Sandrą Kubicką po rozstaniu z Baronem

Aleksander Baron milczy o rozstaniu z Kubicką, jego przyjaciel wymownie reaguje

Po rozstaniu Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona, media i fani pary nie przestają spekulować na temat przyczyn ich decyzji. Sandra ogłosiła rozwód w marcu 2025 roku, podkreślając, że mimo starań, ich małżeństwo nie przetrwało. Fani w internecie zaczęli apelować do Barona, aby walczył o swoją rodzinę, nie kryjąc rozczarowania jego milczeniem:

Ogarnij się chłopie, jeszcze nie jest za późno. Oboje będziecie żałowali. Młodszy już nie będziesz, postaw wszystko na jedną kartę rodzina ponad karierę. Pokaż, że jeszcze są faceci, którzy są coś warci

Alek będziesz żałować tego, zobaczysz. Tak bardzo się kochaliście, piękny dom, cudowny syn, Sandra wspaniała kobieta. Kochasz ich. Przemyśl to nim będzie za późno

Po ogłoszeniu przez Sandrę Kubicką decyzji o rozwodzie z Aleksandrem Baronem, sprawa nabrała jeszcze większego rozgłosu, gdy Tomasz Torres, przyjaciel Barona, zareagował na komentarz Agaty Rubik. W swoim wpisie na Instagramie Rubik wyraziła wsparcie dla Kubickiej, a Torres dodał emotikony oklasków, co mogło sugerować jego aprobatę dla tych słów. Reakcja Torresa wywołała duże zainteresowanie, zwłaszcza że Baron jak dotąd nie skomentował publicznie rozstania. Tym samym, atmosfera wokół tej sprawy staje się coraz bardziej napięta.

Chociaż nie ujawniono szczegółów rozstania, reakcje w sieci są pełne emocji, a niektórzy wciąż liczą na to, że para da sobie drugą szansę.

Reklama

Zobacz także: Sandra Kubicka oburzona tym, co działo się pod jej domem