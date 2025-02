Na początku października ubiegłego roku media obiegła informacja o rozstaniu Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej. Ta wiadomość zaskoczyła fanów i wywołała liczne spekulacje. Choć tancerz zakończył ważny etap w swoim życiu, nie pozostał sam – wsparcie znalazł w Klaudii Kardas, byłej partnerce Jacka Kopczyńskiego, a ich relacja wzbudza coraz większe zainteresowanie.

Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, otworzył się w rozmowie z "Plotkiem" na temat swojej relacji z Klaudią Kardas. Wyznał, że po trudnym rozstaniu znalazł w niej osobę, która doskonale go rozumie. Ich znajomość rozpoczęła się od rozmów o życiowych problemach, które okazały się niezwykle podobne.

Jak się okazuje, to pisarka wyciągnęła do tancerza pomocną dłoń.

Klaudia Kardas w rozmowie z "Plotkiem" równie otwarcie opowiedziała o swojej znajomości z Maciejem Pelą. Pisarka przyznała, że spędzają razem sporo czasu, a ich relacja opiera się na wzajemnym wsparciu i głębokim zrozumieniu.

My możemy zawsze na siebie liczyć, o każdej godzinie. Nie raz przy Maćku płakałam, on jak nikt inny najbardziej mnie rozumiał, ponieważ jesteśmy w podobnych sytuacjach życiowych. Trafiliśmy na siebie jak strzała Amora. Jest bardzo wrażliwy, a zarazem czuły i wyrozumiały. Nigdy mi nie odmówił wsparcia i działa to w dwie strony. Mógł i może dotąd na mnie liczyć

- wyznała pisarka.