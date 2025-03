Sandra Kubicka i Aleksander Baron, przez wielu uważani za jedną z najbardziej zgranych par show-biznesu, rozstali się po niespełna roku małżeństwa. Choć pozew rozwodowy wpłynął w grudniu 2024 roku, modelka ujawniła to dopiero niedawno. Baron przez jakiś czas milczał, aż w końcu zabrał głos. Teraz opublikował wymowne zdjęcie, które mówi samo za siebie.

Aleksander Baron opublikował wymowne zdjęcie

Chociaż związek Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona zakończył się po niespełna roku małżeństwa, oboje nie zapominają o roli, która na zawsze ich połączyła - byciu rodzicami. W 2023 roku na świat przyszedł ich syn Leonard, który od czasu do czasu pojawiał się na publikowanych przez parę zdjęciach.

Po ogłoszeniu rozstania Baron wyraźnie zaznacza swoją obecność w życiu dziecka, dając do zrozumienia, że ojcostwo pozostaje dla niego priorytetem. Na Instastories muzyk udostępnił fotografię przedstawiającą stos paczek z dziecięcymi akcesoriami - wózkiem, fotelikiem i krzesełkiem. Kadr opatrzył krótkim, ale sugestywnym podpisem: "dzisiejszy odcinek sponsoruje" oraz emotikoną wózka dziecięcego.

Niedawno, muzyk podzielił się kolejnym zdjęciem, na którym widać go ze swoim synem. Od razu rzucał się w oczy fakt, że tata i jego synek są ubrani niemal identycznie, co podkreśla ich silną więź. Co więcej, Baron był ostatnio widziany pod domem swojej ex-partnerki, Sandry, z bukietem kwiatów, co może świadczyć o tym, że mimo rozstania pozostają w dobrych stosunkach.

Historia związku Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona

Sandra Kubicka i Aleksander Baron byli przez długi czas jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich związek rozpoczął się w 2021 roku, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze spekulacje o ich uczuciu. Modelka świeżo po rozstaniu z narzeczonym, a muzyk po zakończeniu relacji z Blanką Lipińską, szybko stali się medialną sensacją. Ich miłość była pełna pasji - chętnie dzielili się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, publicznie okazując sobie uczucia i podróżując po świecie.

Związek rozwijał się w szybkim tempie, a w grudniu 2023 roku Baron oświadczył się Sandrze podczas romantycznego wyjazdu do Dubaju. W kwietniu 2024 roku wzięli ślub, a zaledwie miesiąc później powitali na świecie swojego syna, Leonarda. Choć początkowo życie małżeńskie wydawało się idealne, z biegiem czasu zaczęły pojawiać się trudności. Pomimo prób ratowania relacji, pod koniec 2024 roku Sandra podjęła decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego.

