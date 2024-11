Wszyscy byli zaskoczeni, gdy Caroline Derpienski cała we łzach opublikowała InstaStories, na którym przyznała, że przez 5 lat była w toksycznym związku. Modelka nie ukrywała, że nie było jej łatwo odejść, ale stara się odbudować swoje życie na nowo. 22-latka postanowiła wybrać się na imprezę Halloweenową i wygląda na to, że humor jej dopisywał. Myślicie, że "Dżak" będzie zazdrosny?

Caroline Derpienski otarła już łzy po rozstaniu? Tak się bawiła w Halloween

O Caroline Derpienski znów zrobiło się bardzo głośno, a to za sprawą rozstania z "miliarderem Dżakiem". Modelka opublikowała na swoim Instagramie relacje, na której przyznała, że przez ostatnie lata żyła w toksycznym związku. Okazało się, że życie 22-latki nie jest tak bajkowe, jak się wydawało, choć niektórzy mieli co do tego swoje podejrzenia. Wyidealizowane zdjęcia, na których widać było prezenty, niespodzianki urodzinowe, noclegi w drogich hotelach okazały się być wykreowaną przez modelkę rzeczywistością na Instagramie, która daleka była od prawdziwego życia. Caroline Derpienski rozstała się z 35-lat starszym partnerem i postanowiła opowiedzieć wszystkim o bolesnych szczegółach ich relacji. Trzeba przyznać, że wyznania celebrytki były dość szokujące i nikt nie spodziewał się, że tak mogą potoczyć się ich relacje. To jednak niejedyna odważna decyzja, na którą się zdecydowała — Caroline Derpienski sprzedaje swój pierścionek zaręczynowy za o wiele niższą kwotę niż cena zakupu.

Polska celebrytka stara się odbudować się po toksycznym związku. Modelka postanowiła wybrać się na imprezę Halloweenową w Miami ze swoimi znajomymi. Influencerka przebrała się za morską bogini i widać było, że czuje się już znacznie lepiej.

Na Halloweenową imprezę Caroline Derpienski zdecydowała się na dość odważny strój bogini morskiej, który dość sporo odkrywał. Modelka miała również na sobie ciemną perukę, która była wisienką na torcie całego kostiumu. Celebrytka bawiła się i tańczyła — wygląda na to, że powoli wszystko zaczyna ponownie układać się w jej życiu.

Na swoim InstaStories Caroline Derpienski opowiedziała, że jej były partner potrafił obrazić się nawet o nieodpowiedni kolor jej paznokci. Okazuje się, że "Dżak" nie pozwalał Caroline nosić również sztucznych rzęs, dlatego po rozstaniu modelka od razu umówiła się do kosmetyczki, by je zrobić.

Kochani ja już w swoim łóżku i zobaczcie, co się tutaj stanęło. No więc zrobiłam na złość dla mojego eks i w końcu zrobiłam sobie rzęsy i nawet wyszłam sama na party, na drugie party sama. I did it — zdradziła modelka.

