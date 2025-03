Sandra Kubicka podczas relacji na InstaStories odniosła się do przykrych komentarzy, jakie pojawiają się pod jej postami na Instagramie. Po tym, jak poinformowała, że rozstała się z Aleksandrem Baronem, modelka mogła liczyć na ogromne wsparcie od fanów i innych gwiazd. Niestety, nie wszyscy mają tyle empatii. Kiedy Sandra Kubicka opublikowała swoje zdjęcia i nagrania z przeszłości, pod jej postem pojawiły również przykre komentarze.

Rozstanie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona

Kiedy kilka tygodni temu pojawiły się plotki, że w związku Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona dzieje się coś złego chyba nikt nie podejrzewał, że para myśli o rozstaniu. Niestety, w miniony weekend modelka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że to już koniec. Sandra Kubicka i Aleksander Baron rozstali się, a gwiazda w szczerym wpisie zdradziła, że już kilka miesięcy temu złożyła pozew o rozwód.

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi. Nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu napisała Sandra Kubicka.

Modelka przyznała, że razem z Baronem próbowali ratować swój związek, jednak ostatecznie nie doszli do porozumienia.

Fani wspierają Sandrę Kubicką po rozstaniu z Baronem

Kiedy wyszło na jaw, że małżeństwo Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona nie przetrwało próby czasu modelka mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony swoich fanów. Wsparcie okazało jej również sporo gwiazd, a wśród nich m.in. Maffashion. Co ciekawe, również przyjaciel Barona zabrał głos ws. jego rozwodu z Sandrą Kubicką. Sam juror "The Voice Kids" milczy i nie komentuje informacji o rozstaniu z żoną chociaż fani apelują do niego, aby walczył o swoją rodzinę.

Sandra Kubicka reaguje na przykre komentarze

Chociaż w sieci pojawia się mnóstwo pozytywnych i wspierających komentarzy to niestety zdarzają się również przykre wpisy. Sandra Kubicka z samego rana pokazała jeden z komentarzy od internautki, która sugerowała, że Sandra Kubicka już szuka kolejnego mężczyzny. Modelka nie wytrzymała i dosadnie skomentowała tego typu uwagi.

Już to kiedyś mówiłam, ale powtórzę - dla mnie solidarność kobiet nie istnieje, to jest kolejna bajka Disneya stworzona w internecie. Zawsze kiedy kobieta cierpi, albo coś jej się nie układa, albo traci dziecko, albo jest jakaś śmierć to zawsze jej jadą kobiety, nigdy mężczyźni. To się po prostu w tym państwie nie zmieni. Więc przestańmy wierzyć w idealność jajników - nie. Po prostu nie zdajecie sobie sprawy, ile kobiet się teraz cieszy, że ja przez to przechodzę. Po prostu są tak okropne podsumowała modelka.

Najśmieszniejsze jest to, że jakby dorwać każdą z nich i spytać się, czy znają kogoś w swoim środowisku kto się rozwodzi albo rozwiódł to na pewno miały siostrę, babcię albo mamę, kuzynkę, albo przyjaciółkę i dokładnie wiedzą z czym to się je, ale nie, one muszą się wypowiedzieć, one wiedzą najlepiej dodała.

Sandrze Kubickiej życzymy dużo siły!