Jagoda z "Love Island" odpowiedziała na pytania fanów o jej życie uczuciowe. Była uczestniczka randkowego show zabrała głos w sprawie rozstania z Wojtkiem i zdradziła, czy teraz jej serce znów jest zajęte i czy widzi możliwość powrotu do byłego partnera. Szczere wyznanie Jagody!

Jagoda z "Love Island" szczerze o rozstaniu z Wojtkiem

Jagoda i Wojtek wzięli udział w siódmej edycji "Love Island" i to właśnie w telewizyjnym show narodziło się między nimi uczucie. Jagoda zaskoczyła wszystkich rezygnując z dalszego udziału w programie, kiedy jej partner musiał opuścić willę miłości. Po wyjściu z programu para dała sobie szansę i kontynuowała swoją relację. Niestety, dość szybko okazało się, że Jagoda i Wojtek z "Love Island" rozstali się. Była para do tej pory nie wyznała publicznie, co było powodem zakończenia ich związku.

Teraz Jagoda z "Love Island" zareagowała na pytania internautów, którzy chcieli poznać szczegóły rozstania z Wojtkiem.

To dla mnie dość bolesny temat, nie chcę wypowiadać się odnośnie naszego związku publicznie ze względu na szacunek do Wojtka. Pewne rzeczy powinniśmy zatrzymać dla siebie. Prywatność jest istotna- napisała Jagoda.

Była uczestniczka "Love Island" wyznała przy okazji, że po rozstaniu z Wojtkiem wciąż jest singielką i wszystko wskazuje na to, że nie jest jeszcze gotowa na nowy związek.

Jest to dla mnie ciężki temat. Na ten moment moje serce jest zamknięte i ciężko będzie je na nowo otworzyć, jeśli w ogóle będzie to możliwe- wyznała podczas relacji na InstaStories.

Internauci zapytali wprost, czy Jagoda widzi szansę powrotu do Wojtka. Była uczestniczka randkowego show szczerze odpowiedziała.

Nie wiem jak życie się potoczy. Nigdy nie mów nigdy. Życie bywa nieprzewidywalne.

Myślicie, że Jagoda i Wojtek wrócą do siebie?

