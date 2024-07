Oświetlenie schodów należy dobrać do własnych preferencji. Może być rozproszone i oświetlać dużą powierzchnię schodów. Zapewnią to kinkiety. Światło punktowe i bardziej dyskretne otrzymamy montując np. paski LED.

Jakie zasady powinno spełniać oświetlenie na schodach?

Oświetlenie schodów powinno obejmować wszystkie stopnie i być na nie skierowane. Nie musi być tak jasne, jak w pomieszczeniach. Do oświetlenia można zastosować żarówki o mniejszej mocy lub lampy LED mocowane w ścianie – przy stopniach. Lampy nie powinny oślepiać nikogo, kto wchodzi na schody.

Do włączania i wyłączania najlepiej zamontować tzw. przełączniki schodowe. Dzięki nim można zapalić światło z jednej strony schodów np. na dole, a zgasić z drugiej np. na górze.

Warto podkreślić światłem wygląd schodów z oryginalnym wzorem lub zbudowanych z ciekawych materiałów. Dobrze w tej roli sprawdza się światło rozproszone lub wspomniane lampki LED przy stopniach.

Jeśli schody w salonie nie mają ścian, do których można przymocować lampy lub oprawy montowane w ścianie, wtedy należy wybrać oświetlenie montowane w stopniach schodów lub w suficie nad schodami.

Kinkietowe oświetlenie schodów

Kinkiety można umiejscowić na ścianie klatki schodowej. Powinny być zamontowane powyżej linii wzroku osoby, która schodzi ze schodów. Ich zaletą jest łatwy dostęp w przypadku konieczności zmiany żarówki.

Ciekawe klosze kinkietów podkreślą wygląd schodów. Światło z naściennego oświetlenia może padać na sufit bądź na schody. Są też oprawy świecące w obie strony równocześnie.

Aby oświetlić schody równomiernie, najlepiej umieścić kilka kinkietów w równych odległościach. Dzięki temu oświetlony zostanie większy obszar klatki schodowej. Jeśli komuś zależy tylko na podświetleniu schodów i dyskretnym świetle, powinien sięgnąć jednak po inne oświetlenie.

Taśmy i paski LED na schodach w domu

Wewnętrzne schody można oświetlić stosując taśmy lub paski LED. Są one energooszczędne i łatwo na nich utrzymać czystość. Montuje się je pod stopniami, dzięki czemu nie zaburzają a podkreślają estetykę schodów. Łagodne światło, które z nich pada, zapewnia ciekawą oprawę świetlną dającą wrażenie unoszenia się stopni schodów.

Oprawy świetlne wbudowane w schody: oczka

W schody można też wbudować tzw. oczka. Mogą być ukryte w stopniach, podstopnicach (czyli pionowej części schodów) lub w ścianie nad stopniami: co kilka stopni lub nad każdym z nich. Powinny być zamontowane tak, aby kierować światło na stopień. W tym przypadku należy zastosować światło rozproszone, nie punktowe. Ważne, aby oczka miały wysoki stopień ochrony IP, ponieważ będą narażone na uszkodzenia mechaniczne. Przy wchodzeniu lub schodzeniu po schodach, mogą być deptane. Stopnie ochrony IP określają odporność oprawy na wodę i wilgoć oraz kurz i pył.

Punktowe oświetlenie schodów

Oświetlenie punktowe przy schodach można uzyskać montując halogeny, żarówki lub diody LED. Najdłużej będą nam służyć żarówki LED-owe. Są energooszczędne i wystarczą zapewne na cały okres mieszkania. Wystarczają nawet na 50 tysięcy godzin, oczywiście te produkowane przez renomowane firmy. Kolejną ich zaletą jest to, że się nie nagrzewają, w przeciwieństwie do halogenów. Halogeny z kolei mogą doprowadzić wręcz do stopienia się niezbyt odpornych elementów na schodach. Ich zaletą jest niska cena. Zużywają jednak sporo energii elektrycznej.