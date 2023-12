We wtorek, 19 grudnia doszło do wydarzeń ważnych w kwestii przyszłości Telewizji Polskiej. O zmianach, które mają nadejść na Woronicza, mówi się już od dawna. Po godzinie 22:00 Sejm przegłosował ustawę ws. przywrócenia ładu prawnego, bezstronności oraz rzetelności mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Niemal wszyscy politycy PiS wyszli z sejmowych ław i poszli po siedzibę TVP, aby protestować. W tym czasie widzowie oglądali film „Pojedynek na pustyni”. Nagle przerwano emisję.

TVP przerwało film i nadało specjalne wydanie z czarnym paskiem

Do niecodziennych wydarzeń doszło we wtorkowy wieczór, gdy widzowie TVP nie obejrzeli do końca filmu „Pojedynek na pustyni”. W pewnym momencie przerwano film i pokazano relację z wydarzeń, do których doszło w siedzibie Telewizji Polskiej. W reżyserce pojawiła się Joanna Lichocka, członkini Rady Mediów Narodowych i posłanki PiS, co nie umknęło uwadze dziennikarzy. Na paskach pojawiły się za to ostre napisy, m.in. "zamach na polskie media", "koalicja 8 gwiazdek próbuje bezprawnie przejąć TVP".

Wśród protestujących pod siedzibą TVP nie mogło zabraknąć Jarosława Kaczyńskiego, który protestował z innymi politykami. Lider PiS zaznaczył, że zamierza bronić mediów publicznych.

W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne i to się w najbliższej perspektywie nie zmieni. W związku z tym musimy tych mediów bronić, właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji – powiedział prezes PiS.

Widzowie z pewnością zapamiętają nie tylko przemawiającego pod siedzibą Telewizji Polskiej Jarosława Kaczyńskiego, ale także czarny pasek w TVP Info. To dopiero początek zamieszania na Woronicza. Możemy spodziewać się, że w najbliższym czasie przez TVP przejdzie rewolucja.

Przypominamy, że po prawie 30 latach TVP zdjęło znany program. Zmiany z pewnością dotkną także „Wiadomości”, ale wygląda na to, że niedługo Telewizja Polska przyjmie zupełnie inną formę.

