Aneta Glam, znana z programu "Żony Miami", postanowiła uczcić tegoroczne walentynki w wyjątkowy sposób. Celebrytka ogłosiła na swoim Instagramie, że stała się właścicielką nowej willi na Florydzie. Jak sama przyznała, poszukiwania idealnego domu rozpoczęła w styczniu i już miesiąc później sfinalizowała transakcję. Nowa posiadłość wygląda perfekcyjnie. Sami zobaczcie!

Nowa willa Anety Glam została wybudowana w 2019 roku i ma 5 sypialni i 6 łazienek, jak informuje serwis Zillow.com. Zakup nowej willi przez Anetę Glam nie przeszedł bez echa. W mediach pojawiły się różne opinie na temat jej nowej posiadłości, ale sama celebrytka nie kryje radości z faktu, że znalazła swój wymarzony dom. Okazuje się, że wnętrza na tyle zachwyciły Anetę Glam, że nie zdecydowała się na remont.

Ja tutaj weszłam do domu, w którym nic nie trzeba robić. Jest idealny po prostu, dlatego go kupiłam, bo nie chciałam się bawić w różne remonty. Mebluję cały czas. Jest bardzo duży ten dom, razem z garażami i tarasami ma 700 metrów. Także dużo mebli tu trzeba, sprzątania też, ale to jest dobre na figurę.

W życiu prywatnym Anety Glam w ostatnim czasie, wiele się wydarzyło. Nie chodzi tylko o zakup domu i przeprowadzkę, ale i rozstanie z partnerem. Celebrytka nie ukrywa, że jest na dobrym etapie swojego życia, ale wiele osób, które nie są jej przychylne czekało na wielką dramę w związku z jej rozstaniem z milionerem.

U mnie nie ma żadnej dramy. To, co się wydarzyło w moim życiu nie jest niczym negatywnym tylko pozytywnym. (...) Jedna moja hejterka chciała to pokazać jako dramę, co jest nie prawdą. Ja jestem na jeszcze lepszym etapie życia niż kiedykolwiek, więc niektórzy ludzie są po prostu rozczarowani, bo czekali na nieszczęście, że mi się noga powinie

dodała Aneta Glam