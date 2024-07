Lampki choinkowe LED są idealne do aranżacji wnętrz. Można nimi dekorować schody, ściany, łóżka i lustra. Warto stworzyć z nich jasne sznury, do których przypniemy zdjęcia lub pocztówki, wkładać do wazonów tworząc przepiękne dekoracje. Dzięki temu zyskujemy bardzo oryginale, dodatkowe źródło światła. Pamiętajmy, by świetlny wystrój współgrał z resztą pomieszczenia.

Światełka zasilane baterią można ulokować wszędzie, niezależnie od gniazdka. Nie trzeba też wspomagać się, często szpecącymi finalny rezultat, przedłużaczami.

Natężenie światła i zasady bezpieczeństwa

W pomieszczeniach najlepszy efekt uzyskamy lampkami o jednostajnym świetle. Migające, mogą męczyć oczy i działać drażniąco na domowników. Lampki dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, np. gwiazdek, sopli, muszelek, dużych kulek i drobnych światełek. Dodatkowe zainstalowanie ściemniacza pozwoli na uzyskanie efektu ledwo tlących się punkcików w ciemnym pomieszczeniu. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie, gdy zależy nam na uzyskaniu nastrojowego i intymnego efektu. Zimne światło bardzo dobrze prezentuje się w nowoczesnych, industrialnych wnętrzach. Ciepłe, żółte barwy lampek wzmocnią przytulne pomieszczenia, np. w stylu klasycznym lub glamour.

Jeżeli w domu są dzieci lub zwierzęta (szczególnie koty), zadbajmy o to, by lampki znajdujące się w ich zasięgu nie nagrzewały się, bezpieczne są np. lampki LED. Zabezpieczenia wymaga również źródło zasilania.

Sposób mocowania lampek

Plastycznych i wrażliwych na wysokie temperatury mocowań nie należy stosować do lampek, które mocno się nagrzewają oraz w miejscu takim jak, np. kaloryfer lub kominek. Nie wolno stosować ostrych akcesoriów do przytwierdzania lampek do podłoża – aby nie przebić kabla!

Do instalacji lampek można używać, np.:

masy mocującej, czyli tzw. niebrudzących plastelinek (dostępne są w każdym sklepie papierniczym, konsystencją przypominają gumę do żucia, ale nie pozostawiają śladu i przyklejają się do każdej powierzchni);

takera;

taśmy klejącej – najlepiej stosować taśmę nie pozostawiającą kleju np. malarską;

sznurków i opasek zaciskowych, czyli tzw. plastikowych trytek - dostępne są w różnych kolorach i rozmiarach.

Świetlna dekoracja balustrad i mebli lampkami LED

Owinięcie drabiny na antresolę lub zamocowanie lampek u wezgłowia łóżka ociepla pomieszczenie. Interesująco prezentują się małe lampki zamocowane na moskitierze lub baldachimie. Gęste ułożenie lampek na skrzydłach szafek, ramach półek lub luster również wygląda bardzo ciekawie. Trzeba jednak uważać z lampkami nagrzewającymi się, aby nie dotykały łatwopalnego podłoża i nie spowodowały pożaru.

Lampki LED na ścianie

Lampki na ścianie to nie tylko dodatkowe źródło światła. To również stworzenie niepowtarzalnego nastroju i okazja do oryginalnej aranżacji wnętrza. Z lampek można ułożyć napis, kształt, owinąć nimi obraz czy plakat. Rozwieszone na ścianie sznury lampek i przyczepione do nich np. drewnianymi klamerkami zdjęcia, pocztówki lub notatki to nietuzinkowy sposób na zagospodarowanie pustej ściany. Lampki LED się nie nagrzewają, dlatego będą najlepsze do tego typu dekoracji.

Świetlne kule i wazony z kolorowych lampek LED

Z lampek można też wyczarować ognisko imitujące kominek. Wystarczy ułożyć niewielki okrąg z kilku większych kamyków, ustawić grube patyczki i włożyć w środek zwinięte w nieregularną kulę lampki. Najlepsze wrażenie będą robiły, oczywiście czerwone lub pomarańczowe lampki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ognisko „płonęło” np. na zielono.

Świecące butelki, ozdobne słoiki, wazony lub szklane kule wyglądają genialnie jako dekoracja stołu, podłogi lub nocnej szafki. Najlepsze do tego są lampki zasilane bateriami. Pamiętajmy, żeby odpowiednio dobrać rozmiar światełek do otworu, przez który będziemy je wkładać. Dobrym rozwiązaniem jest odcięcie dna butelki.

Suszone rośliny z lampkami

Kwiatową aranżację z bukietami lawendy lub iglaków doskonale dopełnią lampki LED. Można nimi owinąć gałązki lub uformować z nich świetlną kulę w którą powtykamy łodygi.

Lampki choinkowe na oknie

Okno ozdobione świetlnym sznurem, to bardzo ciekawy pomysł, który widać nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz domu czy mieszkania. Światełka powieszone za cienką, przezroczystą zasłoną będą genialnie prezentowały się w sypialni.

Lampki choinkowe są bardzo dobrym pomysłem na wystrój dziecięcego pokoju. Dają ciepłe, żółte światło i są idealnym rozwiązaniem dla maluchów, które boją się ciemności i lubią zasypiać przy zapalonym świetle.