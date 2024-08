Ola Żebrowska i Michał Żebrowski to jedna z bardziej lubianych par polskiego show-biznesu. W ich życiu nie ma czasu na nudę. Ciekawe projekty, duża rodzina, ale przede wszystkim wysublimowane poczucie humoru, to coś, co ludzie uwielbiają w Żebrowskich.

Reklama

Ola Żebrowska skomentowała zdjęcie Macieja Musiała

Ola Żebrowska nie boi pokazywać się nieprzerysowanej rzeczywistości. Na profilu influencerki nie brak żartów, ale także pokazywania tego, jak tak naprawdę wygląda np. macierzyństwo. Tym razem na instagramowym profilu Żebrowskiej pojawiło się zdjęcie znanego aktora - Macieja Musiała. 29-latek od lat zachwyca swoje fanki, a kiedy pokazuje nowe zdjęcia z sesji zdjęciowych, w komentarzach zdecydowanie jest ogień.

Tym razem to Ola Żebrowska opublikowała na InstaStories żartobliwą relację, na której widać właśnie zdjęcie z sesji fotografa Adama Cakiera, który wykonał zdjęcia Maciejowi Musiałowi. Na wideo zamieszczonym przez Żebrowską widzimy zbliżenie na klatę aktora. Na zdjęciu Musiał trzyma spodnie, aby te mu nie spadły. Artystyczna wizja fotografa i aktora zdecydowanie intrygują i rozbudzają wyobraźnię.

Skąd pasek? - zażartowała w komentarzu Ola Żebrowska.

Zobacz także: Julia Wieniawa pozamiatała na sopockiej scenie. Istne szaleństwo

Ola Żebrowska -screen

Na kolejnym InstaStories widzimy natomiast podpis do zdjęcia wykonany przez Olę, który brzmi:

Zobacz także

Maciej Musiał, gdzie pasek?

Na profilu influencerki zdecydowanie nie brakuje poczucia humoru i zabawnych żartów.

Reklama

Pod postem na profilu fotografa, pod zdjęciami Macieja Musiała pojawiły się komentarze fanów, a także przyjaciół Maćka. Nie zabrakło krótkiego, ale wymownego wpisu od Macieja Musiałowskiego, który skomentował:

Ulala.

Ale sesja!!!! - napisała Maffashion.