Ogród zimowy to przeszklone pomieszczenie, w którym można zorganizować oranżerię albo przechowywać zimą rośliny ogrodowe nieodporne na mróz. W zimowym ogrodzie można również urządzić miejsce do całorocznego wypoczynku. Często taki ogród wymaga zacienienia lub sztucznego doświetlenia.

Najlepiej nasłonecznione ogrody to te, które leżą po stronie południowej albo zachodniej. Wymagają one zacienienia.

Lokalizacja ogrodu zimowego a jego nasłonecznienie

Największy wpływ na to, w jakim stopniu zimowy ogród będzie nasłoneczniony, jest umiejscowienie go po stronie południowej, zachodniej, wschodniej lub północnej. Najwięcej światła dociera do środka ogrodów znajdujących się po stronie południowej i zachodniej. Nieco mniej intensywnie i krócej, bo przede wszystkim rano, naświetlone są ogrody po stronie wschodniej. Najciemniejsze natomiast są te zlokalizowane po stronie północnej. O ile w dwóch pierwszych przypadkach konieczne bywa zacienienie ogrodu, to w dwóch ostatnich często trzeba zamontować w nim sztuczne oświetlenie. Sztuczne oświetlenie przydaje się również wtedy, kiedy z ogrodu chcemy korzystać wieczorami albo kiedy znajdujące się w nim rośliny wymagają dodatkowego doświetlania.

Czym zacienić zimowy ogród

W ogrodach zimowych często stosuje się szyby, które odbijają promienie słoneczne. Najczęściej są one barwione lub pokryte powłoką refleksyjną. Z zewnątrz oraz od wewnątrz szyby można pokryć także folią przeciwsłoneczną, która jest niewidoczna na szybie, a odbija światło i chroni pomieszczenie przed nadmiernym nagrzewaniem się. Na zacienienie zimowego ogrodu pozwalają też zewnętrzne i wewnętrzne rolety, często z napędem elektrycznym. Wewnątrz ogrodu montuje się też żaluzje.

Sztuczne oświetlenie w ogrodzie zimowym

W ogrodach zimowych najczęściej instaluje się oświetlenie górne. Musi ono być na tyle lekkie, by nie obciążało nadmiernie konstrukcji dachu. Zamiast jednej, długiej świetlówki lub jednego dużego żyrandola, można wybrać kilka lub kilkanaście niedużych lamp rozmieszczonych asymetrycznie na suficie, zwisających z niego na różnej wysokości. Można również wyznaczyć w ogrodzie kilka stref i oświetlać je osobno: np. lampę stojącą, która daje ciepłe światło, zastosować do oświetlenia stołu, drugą, mniejszą – miejsca do wypoczynku, a za pomocą świetlówek dających białe światło doświetlać miejsca, w których znajdują się rośliny. Niektóre elementy konstrukcyjne ogrodu zimowego można podkreślić za pomocą listw ledowych, które choć nie dają mocnego światła, wyglądają bardzo dekoracyjnie.