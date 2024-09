"Kevin sam w domu" od wielu lat tradycyjnie już był emitowany w Polsacie w wigilijny wieczór. Nawet kiedy stacja zdecydowała się zmienić plany, po apelach widzów przygody najsłynniejszego Kevina na świecie wróciły na antenę. Teraz okazuje się, że w tym roku "Kevin sam w domu" zostanie wyemitowany już jesienią. Co zatem z Wigilią? W tym roku widzowie nie zobaczą o 20.00 hitowej produkcji?

Reklama

"Kevin sam w domu" w tym roku wcześniej niż myślicie

"Kevin sam w domu" bawi widzów już niemal od 35. lat. Ta świąteczna komedia podbiła serca ludzi na całym świecie, a Polacy nie wyobrażają sobie świąt bez oglądania perypetii Kevina McCallistera, który sam wykazuje się niebywałym sprytem i stawia czoła złodziejom, ostatecznie doprowadzając do ich ujęcia. Miliony widzów czekają, aby w święta znów zobaczyć film, a tymczasem okazuje się, że będą mieli okazję zrobić to wcześniej. Polsat pokaże "Kevina samego w domu" już na początku jesieni w sobotę 5 października.

Polsat wyemituje 'Kevina samego w domu' w dniu 5 października o godz. 15.15. poinformował serwis wirtualnemedia.pl

Jesteście zaskoczeni?

Wygląda na to, że Polsat ma niespodziankę dla widzów i jeszcze przed świętami będą mogli obejrzeć kultową komedię. Nie zmienia to faktu, że "Kevin sam w domu" nadal ma znaleźć się w świątecznym programie. W ubiegłym roku stacja zaskoczyła i fani komedii mogli obejrzeć ją na początku września. Tym razem będzie to data 5 października. Będziecie oglądać?

Aktorzy, którzy zagrali w filmie przez ponad 30 lat przeszli spore metamorfozy. Pamiętacie słynnych złodziejaszków z "Kevina samego w domu"? Dziś są już po siedemdziesiątce, ale nadal pojawiają się w hitowych produkcjach.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Powstaje serial "Harry Potter"! Kiedy i gdzie premiera? Kto w obsadzie? Nowe informacje