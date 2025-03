Pani Izabela, bohaterka najnowszego odcinka "Nasz nowy dom", samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Jej dom w Busku-Zdroju znajdował się w tragicznym stanie – wilgoć, brak ogrzewania i ogólne zaniedbanie sprawiały, że życie w nim było ogromnym wyzwaniem. Rodzina borykała się z trudnościami finansowymi, a warunki, w jakich przyszło im mieszkać, były nie do zaakceptowania. Jak odmieniono życie pani Izy i jej dzieci? Zmiany mogą zaskoczyć!

Nowy sezon "Nasz Nowy Dom" ruszył pełną parą. Po zapoznaniu się z sytuacją ekipa programu "Nasz nowy dom" przystąpiła do działania. Jak zawsze, remont musiał być wykonany w ekspresowym tempie, aby w krótkim czasie odmienić los pani Izy i jej dzieci. Prace obejmowały m.in. kompletną renowację wnętrz, wymianę podłóg i instalacji, poprawę warunków termicznych, nowe wyposażenie kuchni, łazienki i pokoi dzieci. Ekipa stanęła na wysokości zadania, sprawiając, że w zaledwie kilka dni dom zmienił się nie do poznania!

Po remoncie dom stał się przytulnym i funkcjonalnym miejscem do życia. Nowoczesne wnętrza zachwycały zarówno estetyką, jak i praktycznymi rozwiązaniami. Każdy z domowników zyskał przestrzeń dostosowaną do swoich potrzeb. Pani Izabela nie ukrywała zachwytu i zaskoczenia efektem, jaki udało się osiągnąć. Największą uwagę internautów zwróciła aranżacja łazienki, a także... kula dyskotekowa zamontowana w jednym z pokoi. W sieci pojawiło się też sporo gratulacji i komplementów:

To jednak nie był koniec niespodzianek dla pani Izabeli. Jako wielka fanka muzyki disco polo miała okazję odwiedzić studio show "Disco Star", a to, co wydarzyło się na miejscu, przerosło jej najśmielsze oczekiwania! Nie tylko zobaczyła kulisy programu, ale także zaśpiewała u boku samego Marcina Millera, lidera zespołu Boys!

Marcin Miller nie krył zaskoczenia i podziwu dla jej determinacji. Przyznał, że bohaterowie "Nasz nowy dom" wielokrotnie go wzruszają i chętnie przyjął zaproszenie do udziału w odcinku:

Sam oglądam ten program, niejednokrotnie płacząc ze wzruszenia. Nie wstydzę się do tego przyznać. To, co tam się dzieje to kawał dobrej roboty, która niesie nadzieję wielu rodzinom na lepsze jutro. I o to chodzi

- powiedział piosenkarz w rozmowie z Polsatem.