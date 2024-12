Rzeźniczakowie ochoczo relacjonują swoje wspólne życie w sieci, szczególnie odkąd zostali rodzicami małej Antosi, która jest ich oczkiem w głowie. Para nie zawsze cieszyła się pochlebną opinią ze strony opinii publicznej, ale dziś mają wokół siebie rzeszę sympatyków, co zachęca ich tylko do tego, by na bieżąco dzielić się wszelkimi nowinkami. Tym razem opublikowali wyjątkowy kadr! To będą dla nich naprawdę magiczne święta.

Radość w domu Rzeźniczaków: "Mój wymarzony prezent gwiazdkowy"

Początki związku Pauliny i Kuby Rzeźniczaka nie należały do najłatwiejszych. Opinia publiczna była wówczas negatywnie nastawiona do sportowca ze względu na jego prywatne zawirowania, a co poniektórzy próbowali nawet jego ukochaną ostrzec, sugerując, że będzie miała złamane serce. Oliwy do ognia dolał niespodziewany ślub pary, który odbył się niedługo po śmierci synka Kuby z poprzedniego związku. Zdanie internautów zaczęło się jednak diametralnie zmieniać, gdy jakiś czas później para ogłosiła, że spodziewa się dziecka.

Odbiorcy zaczęli dostrzegać, że Paulinę i Jakuba połączyło prawdziwe uczucie, a on bardzo stara się, by w końcu uporządkować swoje życie. Od tamtej pory małżeństwo ma wokół siebie szerokie grono fanów, którzy z zaciekawieniem obserwują ich życie na Instagramie. Rok 2024 przyniósł im sporo zmian zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W cieniu afery Kuba musiał pożegnać się z grą na murawie, ale też Rzeźniczakowie przeprowadzili się do Warszawy i przede wszystkim - powitali na świecie córeczkę. Antosia wywróciła ich życie do góry nogami, a kolejnymi etapami jej rozwoju dumni rodzice chętnie chwalą się w sieci. Teraz pokazali rozczulające nagranie!

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie www.instagram.com/jakubrzezniczak25

Piłkarz opublikował na Instagramie uroczy filmik, na którym tańczy wraz z żoną i Antosią. Jak przyznał, choć święta są dopiero jutro, on już otrzymał możliwie najlepszy z prezentów.

Mój wymarzony prezent gwiazdkowy? Dostaję go każdego dnia

Tegoroczne święta będą dla Rzeźniczaków szczególnie wyjątkowe, bo w końcu po raz pierwszy spędzą je jako rodzice z ukochaną córeczką u boku. Jak zatem mogliśmy się spodziewać, słów zachwytu ze strony fanów nie brakowało!

Wszystko uskrzydla, gdy trafi się na odpowiednią osobę... każda sekunda naszego życia w najbardziej prozaicznych kwestiach jest czymś wyjątkowym

Tak powinna wyglądać miłość. Ściskam mocno

Jesteście cudowni, oby szczęście Was nigdy nie opuściło

Życzę Wam, aby Wasza piękna miłość została z Wami na zawsze

W tym miejscu warto wspomnieć, że ostatnio Rzeźniczakowie świętowali drugą już rocznicę ślubu i specjalnie na tę okazję udali się do Barcelony! Podróż oczywiście skrupulatnie relacjonowali na swoich Instagramach, co ogromnie cieszyło ich sympatyków. Szybko jednak wrócili do ukochanej córeczki, by rozpocząć przygotowania do świąt.

