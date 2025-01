Marina Łuczenko-Szczęsna na swoim profilu na Instagramie zgromadziła już ponad milion fanów, którzy chętnie śledzą jej profil. Piosenkarka śmiało dzieli się tym, co u niej słychać. To właśnie za pomocą Instagrama blisko rok temu Marina i Wojciech poinformowali, że spodziewają się drugiego dziecka, a także za pomocą tej platformy informowali o innych ważnych zmianach w ich życiu. Tym razem na profil piosenkarki trafiło nowe rozkoszne nagranie, a fani patrzą tylko na jedno!

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny, choć początkowo strzegli wizerunku swoich dzieci - Noeli i Liama , od pewnego czasu wrzucają do sieci coraz śmielej kadry, na których widać ich pociechy w pełnej krasie. Tym razem na Instagram Mariny trafiło wyjątkowe nagranie, na którym można dostrzec nie tylko jej męża, ale również małego Liama, który skradł całe show. Piosenkarka zdradziła, że zabrała swoich chłopaków na warsztaty z ceramiki i okazało się to strzałem w dziesiątkę.

W zeszłym tygodniu zorganizowałam dla moich chłopaków piękną kreatywną aktywność, która okazała się niezwykle inspirująca i wyciszająca. To wspaniały pomysł na wspólnie spędzony czas w skupieniu i spokoju. Liam był zachwycony. My z pewnością jeszcze wrócimy nie raz. Serdecznie Polecam.Dajcie znać co myślicie i podzielcie się proszę swoimi pomysłami na wspólnie spędzony czas z dziećmi

- napisała pod nagraniem.