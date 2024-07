W kuchni należy zadbać o kilka źródeł światła. Oświetlenie pełni zarówno funkcję praktyczną, jak i dekoracyjną. Bardzo ważne jest oświetlenie nad blatem – dzięki temu możliwe jest sprawniejsze i bezpieczniejsze gotowanie i sprzątanie.

Nie wystarczy jedna lampa pośrodku sufitu w kuchni. Światło padające zza głowy będzie rzucało cień na blat. Dlatego konieczne jest oświetlenie miejscowe powierzchni przy których przygotowujemy posiłki i jemy. Oświetlenie w kuchni może też optycznie powiększać pomieszczenie, eksponować detale lub dawać subtelne światło dekoracyjne.

Oświetlenie główne i dodatkowe

Oświetlenie główne ma za zadanie dostarczyć podstawową ilość światła w całym pomieszczeniu. Do ogólnego oświetlenia przydadzą się lampy sufitowe z oprawami rozpraszającymi światło, kinkiety oraz podłużne świetlówki na linkach. Główne oświetlenie warto umieścić nad stołem i w głównej części sufitu kuchennego.

Oświetlenie dodatkowe, pomocnicze, zapewni większą ilość światła w bardziej zaciemnionych miejscach, np. pod zabudowanymi półkami, nad kranem i blatem, nad kuchenką. Pomoże też doświetlić całość pomieszczenia. Pomaga też wydzielić różne strefy w kuchni.

1. Oświetlenie w suficie podwieszanym

Oświetlenie w suficie podwieszanym może być zarówno głównym źródłem światła, jak również pełnić funkcję oświetlenia pomocniczego. Oprawy sufitowe w podwieszanym suficie wyglądają bardzo efektownie. Jako oświetlenie w suficie podwieszanym mogą posłużyć żarówki lub reflektory halogenowe albo diody LED. Pojedyncze punkty świetlne można montować bezpośrednio do płyt gipsowo-kartonowych. Oprawy cięższe, jednak nieważące więcej niż sześć kilogramów powinno się mocować z użyciem kołków. Oświetlenie o wadze większej niż sześć kilogramów należy zamocować bezpośrednio do stropu nad sufitem podwieszanym. Wszystkie przewody chowa się za płytami gipsowo-kartonowymi. Jeśli dojdzie do awarii, oprawy można łatwo zdemontować i przez otwór w suficie dostać się do przewodów.

2. Lampy zwisające z sufitu

Lampy zwisające z sufitu mogą pełnić rolę oświetlenia ogólnego lub dodatkowego. Ważne, by można je było włączać niezależnie od światła pośrodku sufitu. Lampki wiszące umieszczone nad stołem przykuwają uwagę. Powinny emitować naturalne, białe światło. Wiszące lampki dostępne są w różnych wzorach i kolorach. Aby zapewnić dostateczną ilość światła nad długim stołem lub blatem warto zamontować trzy pojedyncze jednakowe lampy lub jedną lampę z kilkoma wmontowanymi źródłami światła albo jedną dużą oprawę z odpowiednio silnym źródłem światła np. podłużnym żarnikiem lub świetlówką.

3. Lampki mocowane do szafek

Nowoczesne podłużne świetlówki, taśmy LED, halogeny lub lampki z kapsułkami (halogenowymi lub LED) montowane bezpośrednio pod szafkami wiszącymi lub na wysięgnikach – do górnej części szafek, umożliwiają równomierne oświetlenie powierzchni blatów. Znacznie ułatwiają czyszczenie blatów, przyrządzanie posiłków i zmywanie naczyń. Takie miejscowe światło jest zarówno funkcjonalne jak i ozdobne. Włączone z pominięciem oświetlenia ogólnego daje dyskretne światło i eksponuje podświetlane detale.

4. Lampki w okapie

Dodatkowym źródłem światła w kuchni są lampki w okapie. Tu montuje się zwykle cztery żarówki halogenowe. Stopień oświetlenia można często regulować, między innymi za pomocą pilota.