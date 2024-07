Przygotowując yorka do kąpieli, należy zatkać mu uszy wacikiem i pilnować, by woda nie dostała się do oczu. Naturalne suszenie psa powinno trwać nawet do dwóch godzin.

Yorkshire terriery, nazywane często yorkami, to rasa psów należąca do grupy miniaturowych terierów. Powstała w połowie XIX wieku, by tępić myszy i szczury w domach biednych robotników. Pies ten, jak wskazuje sama nazwa, został wyhodowany w Yorkshire, na północy Anglii.

Jak często można kąpać yorki?

Pierwsza kąpiel yorka powinna mieć miejsce po ukończeniu dziesiątego tygodnia życia. Dorosłe osobniki powinny być myte średnio co 7-14 dni, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Co trzeba mieć by wykąpać yorka?

Przed przystąpieniem do mycia yorka należy przygotować:

matę antypoślizgową – by pies nie ślizgał się w wannie,

– by pies nie ślizgał się w wannie, szampon – najlepiej przeznaczony do kąpieli yorków,

balsam – do stosowania po myciu – ułatwia rozczesywanie i poprawia nawilżenie włosów psa,

ręcznik – do wycierania yorka,

preparat do rozczesywania – by łatwiej było szczotkować pieska,

oliwkę – do stosowania na podrażnioną skórę,

puder lub preparat w kroplach – przeznaczony do czyszczenia uszu psa ,

, szczotkę – do rozczesywania włosów,

suszarkę – by wysuszyć w całości yorka.

Kąpiel yorka – krok po kroku

Zanim yorka zanurzy się w wodzie należy nasypać mu do uszu specjalny puder, który pozwoli oczyścić uszy, zapobiec groźnym infekcjom, pchłom i wszom. Zmniejszy też ból podczas ewentualnego wyrywania włosów. Inną metodą czyszczenia uszu jest zakraplanie preparatu rozpuszczającego woskowinę i wycieranie małżowiny wacikiem. Wybierając kosmetyki do kąpieli dla yorka, warto pamiętać, by zawierały odpowiednie pH oraz składniki nawilżające. Psa można myć zarówno w wannie, jak i w umywalce, jednak w obu przypadkach dno należy wyłożyć matą antypoślizgową, by zapobiec ślizganiu się czworonoga.

Kąpiel yorka należy zacząć od polania psa ciepłą wodą i nałożeniu odrobiny szamponu. Następnie trzeba go dokładnie umyć (poprzez głaskanie i przeczesywanie palcami włosów) i spłukać. Pierwsze mycie przeprowadza się w celu oczyszczenia psa z brudu oraz tłuszczu. Nakładając szampon kolejny raz należy pamiętać, by spłukać go dokładnie podnosząc psa do góry. Dodatkowo nie wolno pozwolić, by woda nalała się do uszu i nosa czworonoga.

Yorka wyciera się poprzez odciskanie wody z włosów ręcznikiem. Nie można bezpośrednio pocierać skóry psa, by nie poplątać włosia i nie stworzyć kołtunów. Gdy włosy psa są wilgotne, warto nałożyć na nie balsam i preparat, który ułatwi rozczesywanie.

Susząc yorka suszarką, należy ją ustawić na chłodne powietrze i delikatny powiew. Włosy suszy się od góry do dołu (jeśli robi się to odwrotnie – włosie może się poplątać) jednocześnie czesząc je szczotką. Wąsy rozczesuje się gęstym, miękkim grzebykiem.

Po wysuszeniu warto nałożyć psu preparat natłuszczający lub oliwkę.