Roksana Węgiel i Kevin Mglej już niebawem po raz drugi powiedzą sobie "tak". Mimo że artystka w tym temacie milczy i nie odpowiada na ewentualne pytania dziennikarzy to właśnie pokazała kadr na swoim Instagramie, który sugeruje, że właśnie rozpoczęła przygotowania do najpiękniejszego dnia w swoim życiu. Kevin oniemieje z zachwytu?

Roksana Węgiel rozpoczęła przygotowania do wesela

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzbudzają w fanach skrajne emocje. Początkowo, gdy tylko okazało się, że są parą fani wokalistki nie byli zadowoleni z tego faktu, a niektórzy nawet sugerowali jej, że powinna się z nim rozstać. Tak się jednak nie stało, a z czasem Kevin wzbudzał coraz większą sympatię wśród odbiorców influencerki. Gdy Roksana Węgiel wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami" Kevin był dla niej największym wsparciem, a nawet wystąpił z ukochaną w jednym z odcinków.

Nieoczekiwanie, na jaw wyszła informacja, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już małżeństwem, jednak póki co był to ślub cywilny. Teraz zakochani szykują się do sakramentu kościelnego, a z naszych informacji wynika, że wielki dzień Roksany i Kevina odbędzie się już lada dzień! Wesele zostanie zorganizowane na Podkarpaciu, czyli w rodzinnych stronach wokalistki. Już wiadomo, że w tym wielkim dniu Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja będą wspierać między innymi Michał Danilczuk i Maffashion czy Mata.

Instagram @roxie_wegiel

Teraz Roksana Węgiel pokazała fanom, że zdecydowała się na zabieg przedłużania rzęs i niewykluczone, że to właśnie z racji ślubu artystka poczyniła pierwszy krok w stronę przygotowań.

Dostaję dużo pytań, więc odpowiadam. Postawiłyśmy dzisiaj na brązowe rzęski, dokładnie te, które trzymam w dłoni. Podoba Wam się taki naturalny efekt? - napisała Roksana.

@roxie_wegiel

Wygląda na to, że miłość Roksany i Kevina kwitnie, a zakochani już niebawem będą bawić się na swoim weselu. Mimo że Roksana Węgiel nie chce poruszać tego tematu to mamy nadzieję, że w dniu ślubu pochwali się swoją kreacją i wystrojem sali weselnej. Czekamy z niecierpliwością, a Wy?

