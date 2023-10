Klaudia Halejcio zaskoczyła wszystkich wieściami, że szykuje się do ślubu. Zdjęcie z pierścionkiem zaręczynowym zrobiło furorę w sieci. "Będzie ślub" - napisała szczęśliwa. Mieliśmy okazję spotkać aktorkę i osobiście zapytać o najpiękniejszy dzień w jej życiu:

To jest drażliwy temat, bo jest afera na chacie - powiedziała nam Klaudia Halejcio.

Co miała na myśli?

Klaudia Halejcio o przygotowaniach do ślubu

Klaudia Halejcio bierze ślub. Nie ukrywa, że zaręczyny miały miejsce już dawno w jej domu. Teraz jednak przyszedł czas, w którym podzieliła się wszystkim oficjalnie. W wywiadzie z Party.pl, opowiedziała, jak wyglądają jej przygotowania do ślubu. Okazuje się, że post na Facebooku nie był opublikowany bez powodu. Aktorka chciała się nie tylko pochwalić swoim szczęściem ale również zmotywować do rozpoczęcia przygotowań do wielkiego dnia:

To już się miało wydarzyć, ale oczywiście ja i moje planowanie jest trochę trudne, ciężko mi to idzie. Stwierdziłam, że jak opublikuję to będzie taka motywacja, że faktycznie zabieramy się za planowanie.

Jakie marzenia ma panna młoda? Zobaczcie, co zdradziła nam Klaudia Halejcio odnośnie do swojego ślubu. Zapytaliśmy również o małą Nel.

