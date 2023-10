Odkąd Klaudia Halejcio pochwaliła się zaręczynami, fani nie mogą się doczekać, aż dowiedzą się czegoś więcej na temat ślubu celebrytki. Influencerka mieszkająca w willi wartej około dziewięć milionów sama jest podekscytowana zbliżającą się uroczystością, ale przyznała, że kwestia wesela wywołuje także sporo stresu. Ostatnio znana z oryginalnego poczucia humoru gwiazda pochwaliła się nagraniem, na którym pokazuje przygotowania do wielkiej imprezy.

Reklama

Klaudia Halejcio pokazała, jak wygląda planowanie ślubu

Widać, że celebrytka cały czas myśli o ślubie. Niedawno Klaudia Halejcio pokazała przygotowania do pierwszego tańca. Internauci nie mogą się doczekać, by poznać więcej szczegółów dotyczących wesela influencerki. Fani spodziewają się, że impreza będzie zorganizowana z wielkim rozmachem, jak było w przypadku Karoliny Pisarek.

Zobacz także: Bajkowa impreza urodzinowa córeczki Klaudii Halejcio. Dmuchany zamek to dopiero początek

Instagram @klaudiahalejcio

Tym razem Klaudia Halejcio postanowiła pokazać, jak wygląda różnica w zaangażowaniu w przygotowania do ślubu. Oczywiście influencerka zrobiła to w swoim kabaretowym stylu. Wyszło zabawnie? A może jest w tym ziarno prawdy?

Kto się u was angażuje bardziej? - napisała na Instagramie.

Instagram @klaudiahalejcio

W żartobliwym nagraniu widzimy, że to Klaudia Halejcio bardziej przejmuje się przygotowaniami do ślubu. Myślicie, że to tylko żart, czy może rzeczywiście to przede wszystkim celebrytka odpowiada za to, jak będzie wyglądała jej wielka impreza? Nie tak dawno Klaudia Halejcio przyznała, że planowanie wesela to drażliwy temat.

Zobacz także: Klaudia Halejcio zaliczyła wpadkę na randce z narzeczonym. Nie uwierzycie, co się stało

Reklama

Czekacie na więcej szczegółów na temat ślubu Klaudii Halejcio? Myślicie, że gwiazda zaprosi na ten wielki dzień media?

Instagram @klaudiahalejcio