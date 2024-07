Psia dieta powinna być odpowiednio zbilansowana i w połowie składać się z mięsa, a w połowie z warzyw. Warto zadbać, by była bogata w białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy oraz sole mineralne. Jeśli posiłki są źle dobierane, może to prowadzić do poważnych schorzeń i niedoborów w organizmach pupilów.

Ważne jest, by każdy posiłek, jaki otrzyma pupil był zbilansowany, więc prócz mięsa zawierał również warzywa. Właściciel czworonoga musi wiedzieć jakie produkty roślinne są dobre, a które mogą zaszkodzić jego pupilowi.

Które warzywa są niebezpieczne dla psów?

Dla psów trujące są pestki warzyw, orzechy i gorzkie migdały. Nie należy ich karmić również grzybami, ponieważ źle wpływają na kondycję ich systemu nerwowego i pracy serca. Dodatkowo psy nie powinny jeść cebuli oraz czosnku, które zawierają związki siarkowe, powodujące niedokrwistość hemolityczną. W składzie rabarbaru, szczawiu i szpinaku znajdują się również szczawiooctany – związki, które mogą być przyczyną chorób układu moczowo-płciowego.

Szczególną ostrożność należy zachować podając czworonogom rośliny kapustne, czyli brokuły, kalafior, oraz strączkowe, np. fasola, bób. Są one bardzo ciężkostrawne i wywołują fermentację w przewodzie pokarmowym psów. Chcąc dać pupilowi ziemniaki, powinniśmy ugotować je na miękko, ponieważ surowe zawierają truciznę o nazwie solanina.

Jakie warzywa należy podawać psu?

W psiej diecie powinny pojawić się buraki ćwikłowe, pietruszka, marchewka i seler. Są one bezpieczne dla układu pokarmowego czworonoga i uzupełniają niedobory witamin. Jarzyny najlepiej podawać ugotowane, ponieważ psy nie miażdżą zębami pokarmu, a połykają go w kawałkach.

Czy psy mogą jeść zioła?

Psy nie lubią posiłków zbyt przyprawianych, dlatego odpadki z naszych stołów, które zawierają duże ilości pieprzu, soli czy czerwonej papryki mogą wywołać u nich podrażnienia układu pokarmowego. Czworonogom do posiłku można jednak podawać m.in. nasiona kopru, zieloną herbatę, rozmaryn, kurkumę, bazylię czy też kminek. Mają one działanie prozdrowotne, choć powinny być podawane w rozsądnych dawkach.

Jak nauczyć psa jedzenia warzyw?

Dorosłe psy, które od szczeniaka nie były uczone jedzenia warzyw, mogą mieć trudności z ich zaakceptowaniem w diecie. Warto co jakiś czas jednak przemycać coraz to większe ilości np. marchwi czy selera do karmy czworonoga. Idealny posiłek powinien składać się w połowie z mięsa, a w drugiej z warzyw lub owoców.

