Wersow i Friz niecały rok temu zostali rodzicami i dlatego ich planowany ślub przesunął się w czasie. Najważniejsza na ten moment jest dla nich córka- Maja i do tej pory temat ślubu nie był tym najczęściej wybieranym do dyskusji influencerów. Teraz prawdopodobnie się to zmieni: czyżby zakochani rozpoczęli przygotowania do tego ważnego dnia?

Wersow i Friz zaczynają przygotowania do ślubu?

Nie jest tajemnicą, że fani tylko czekają na to, aby Wersow i Friz pochwalili się kadrami ze swojego ślubu. Na ten moment internauci mogą jedynie zacząć wyczekiwać kadrów z przygotowań do tego ważnego dnia. Niedawno Friz pochwalił się jednym z nich, czym na pewno zaskoczył swoich fanów!

Mianowicie oznajmił, że wybiera się z Wersow na naukę tańca. W następnym Instastory pokazał nawet, czego zdążyli się już nauczyć i fani mogli ocenić umiejętności taneczne Friza. Uwaga fanów na pewno skupiła się właśnie na nim, ponieważ Wersow już nie raz pokazywała, że ma poczucie rytmu. Karol Wiśniewski na pewno ma świadomość tego, że początki nauki tańca mogą bywać trudne i dodał wymowny opis do nagrania:

Ja jestem drewnem, więc się uczę w ogóle jak się ruszać - napisał influencer.

Niewykluczone, że rozpoczęcie nauki tańca wiąże się z rozpoczęciem przygotowań do wesela, chociaż na ten moment para nie zdradziła swojej motywacji do podjęcia takich kroków. Jeśli influencerzy zdecydują się na pierwszy taniec, to fani na pewno będą ciekawi czy wybór padnie na klasycznego walca czy może Wersow i Friz zaprezentują się w latynoskich rytmach.

Wersow jest teraz pochłonięta nie tylko rolą mamy, ale również przygotowaniem swojej debiutanckiej trasy koncertowej, która już niedługo ruszy. To bardzo intensywny czas w życiu influencerki, więc ciekawe czy przez nadmiar obowiązków para jednak nie zdecyduje się przesunąć ślubu na kolejny rok.

Jesteście ciekawi, jakie postępy w tańcu będzie robił Friz?

