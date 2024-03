Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski jakiś czas temu udzielili wspólnego wywiadu dla Żurnalisty i mówili wprost o swoim ślubie, a nawet negocjacjach dotyczących zmiany nazwiska przez aktorkę. Teraz okazuje się, że przygotowania są już zaawansowane i trwają... od świtu do zmierzchu. Co tam się wydarzyło?

Reklama

Klaudia Halejcio pokazała przygotowania do ślubu

Klaudia Halejcio już od dawna nie skupia się wyłącznie na swojej karierze aktorskiej, ale równolegle rozwija kilka własnych biznesów i jest m.in. właścicielką agencji reklamowej i jedną z najpopularniejszych influencerek w kraju. Fanki kochają jej poczucie humoru i dystans do siebie, a teraz wszyscy czekają na ślub aktorki i jej narzeczonego Oskara Wojciechowskiego. Przygotowania do tego wyjątkowego dnia już ruszyły, o czym właśnie poinformowała Klaudia Halejcio, publikujące relację ze spotkania z konsultantkami ślubnymi.

Instagram @klaudiahalejcio

Wygląda na to, że rozmowy trwały naprawdę długo, a sama Klaudia Halejcio miała dość zamyśloną minę. Czyżby para planowała spektakularny ślub z wielką pompą, jak odbyło się to w przypadku zaręczyn? Klaudia Halejcio w wywiadzie dla Party.pl nie ukrywała, że planuje kilka sukien ślubnych. Zapowiada się naprawdę wielkie wydarzenie.

Nic dziwnego, że spotkanie przedłużyło się aż do zmierzchu. Z pewnością było mnóstwo tematów do poruszenia, a to dopiero początek. Jesteście ciekawi, kiedy odbędzie się ślub Klaudii Halejcio? Aktorka zdradzi termin, a może zdecyduje się na ślub w tajemnicy?

Reklama

Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała zaokrąglony brzuszek: "Już widać"