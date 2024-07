Podrażnienia po depilacji, to często konsekwencja niewłaściwie przeprowadzonego zabiegu usuwania włosków. Skóra często jest podrażniona, gdy potraktujemy ją maszynką, gorącym woskiem lub depilatorem. Dlatego warto wiedzieć jak skutecznie koić podrażnienia.

Domowe sposoby na podrażnienia po depilacji nóg i pach

Po depilacji woskiem oraz po goleniu na skórze mogą pojawić się mikrouszkodzenia i tzw. zacięcia. Zdezynfekowanie ich delikatnym środkiem antyseptycznym, np. wodą utlenioną zahamuje rozwój szkodliwych drobnoustrojów mogących spowodować zakażenie i zapalenie mieszków włosowych.

Zasypanie wydepilowanej skóry talkiem - szczególnie po goleniu – przyniesie ulgę i osuszy ewentualne ranki. Masaż olejkiem jojoba, olejkiem z awokado lub zawierającą panthenol oliwką dla dzieci ukoi, odżywi i nawilży podrażnioną skórę. Chłód obkurcza naczynia krwionośne, dlatego zastosowanie lodu w kostkach, zimnego strumienia wody lub okładów z chusteczki zmoczonej w zimnej wodzie, usunie zaczerwienienie a podrażnienia staną się mniej bolesne. Użycie antyperspirantu zawierającego alkohol na świeżo wydepilowaną skórę pach poskutkuje dodatkowym podrażnieniem i pieczeniem. Najlepiej odczekać kilka minut – w przypadku, gdy włoski były golone lub usuwane za pomocą pianki czy kremu do depilacji. Po wosku lub depilatorze odczekajmy co najmniej kilka godzin dając skórze możliwość regeneracji. Ałun w sztyfcie to naturalny sposób na tamowanie drobnych krwawień oraz odkażenie podrażnionej skóry po depilacji. Świetnie też sprawdzi się jako zamiennik drażniącego antyperspirantu.

Domowe sposoby na podrażnienia po depilacji miejsc intymnych

W okolicach bikini najczęstszym objawem podrażnienia skóry są nieestetyczne czerwone kropki. Mogą być one symptomem rozpoczynającego się zapalenia mieszków włosowych, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja tych miejsc zarówno po jak i przed depilacją. Przed depilacją warto przeprowadzić dokładny peeling skóry, aby oczyścić ją z martwego naskórka. Podczas depilacji – bardzo istotne jest stosowanie się do wszystkich zaleceń, jakie są umieszczone na opakowaniu środka, który jest stosowany. Maszynka wielokrotnego użytku powinna być dezynfekowana przed każdym kolejnym użyciem, zapobiegnie to namnażaniu bakterii i infekcji depilowanych miejsc. Płyn do higieny intymnej często zawiera substancje łagodzące podrażnienia, dlatego umycie nim wydepilowanego miejsca pomoże ukoić podrażnienie. W przypadku łagodzenia podrażnień po depilacji miejsc intymnych można również zastosować talk, olejki i chłodny strumień wody.

Domowe sposoby na podrażnienia po depilacji twarzy

Podrażnienia spowodowane usunięciem wąsika znad górnej wargi to przede wszystkim zaczerwienienie i pieczenie. Pomoże na to okład z ostudzonego naparu rumianku, który działa nawilżająco i antyseptycznie (przeciwbakteryjnie). Schłodzenie skóry kostką lodu albo zimny kompres też powinno przynieść ulgę. Zielony ogórek - najlepiej po wyjęciu z lodówki – przy okazji będzie miło chłodził – ukoi podrażnienia oraz naturalnie nawilży skórę. Wystarczy na kilka minut położyć plaster ogórka na wydepilowaną skórę. Smarowanie podrażnień schłodzonym jogurtem naturalnym uspokaja skórę, a zawarty w nim kwas mlekowy przyspiesza regenerację naskórka. Kolejnym kulinarnym środkiem na niwelowanie podrażnień powstałych w wyniku depilacji jest miód. Wsmarowanie odrobiny miodu w górną wargę w przyjemny sposób przyniesie ulgę. Doskonałe na podrażnienia są również ugotowane ziemniaki. Wystarczy rozgnieść wystudzonego ziemniaka i przyłożyć na kilka minut do skóry. Świeżo wydepilowane miejsce można też posmarować sokiem z przełamanego liścia aloesu.

Podrażnionej po depilacji skórze dobrze jest zostawić swobodny dostęp do powietrza. Dlatego warto wybrać ubrania z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy flanela. Jest wiele sposobów na łagodzenie podrażnień po depilacji, jednak ważne też jest, aby wszelkie zabiegi mające na celu usuwanie zbędnego owłosienia – szczególnie te wykonywane w domu, były przeprowadzone z zachowaniem higieny oraz zasad dotyczących użycia konkretnej metody.