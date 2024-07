Pies do domu powinien dobrze znosić ograniczenia przestrzeni i nie być zbyt głośny, aby np. nie irytować sąsiadów. Dodatkowo musi być łatwy do wyszkolenia. Najlepiej postawić na jedną z bardziej przyjaznych człowiekowi ras: labradora, golden retrievera, buldoga angielskiego, beagle, collie, pudla czy nowofundlanda.

Rodzinny, towarzyski, aktywny i przywiązany do domowników pies to członek rodziny i towarzysz codziennych zabaw. Istnieje kilka ras łagodnych i mało hałaśliwych psów, idealnie nadających się do niewielkich mieszkań i życia pod jednym dachem z innymi zwierzętami.

Pies do domu: jaka rasa jest najlepsza

Przy wyborze psa do domu lub mieszkania należy kierować się:

Metrażem powierzchni mieszkalnej . Na niewielkich powierzchniach duże rasy psów, takie jak owczarek niemiecki, dog czy bernardyn nie będą czuć się komfortowo. Ograniczenia przestrzeni mogą negatywnie wpłynąć na ich zachowanie, spowodować apatię bądź nadpobudliwość i niszczenie przedmiotów.

. Na niewielkich powierzchniach duże rasy psów, takie jak owczarek niemiecki, dog czy bernardyn nie będą czuć się komfortowo. Ograniczenia przestrzeni mogą negatywnie wpłynąć na ich zachowanie, spowodować apatię bądź nadpobudliwość i niszczenie przedmiotów. Posiadaniem dzieci. Najbardziej wytrzymałe i cierpliwe na okazywanie miłości przez dzieci są labradory, spaniele, maltańczyki, golden retrievery, buldogi angielskie, beagle, collie, pudle i owczarki niemieckie. Lubią zabawę, są wesołe, przywiązują się do opiekunów, są uległe, posłuszne i opiekuńcze.

Najbardziej wytrzymałe i cierpliwe na okazywanie miłości przez dzieci są labradory, spaniele, maltańczyki, golden retrievery, buldogi angielskie, beagle, collie, pudle i owczarki niemieckie. Lubią zabawę, są wesołe, przywiązują się do opiekunów, są uległe, posłuszne i opiekuńcze. Bliskością sąsiadów. Najgłośniejsze rasy psów to jamniki, sznaucery, terriery, pinczery. Natomiast jedne z najcichszych to najmniej szczekliwy bloodhound, nieuciążliwy rottweiler (duży pies obronny, agresywny wobec intruzów), mało hałaśliwy akita, dorosły golden retriever bądź zrównoważony nowofundland. Dobrze wyszkolone oszczędnie używają swoich strun głosowych, a zostawione same w domu nie sprawiają problemów.

Najgłośniejsze rasy psów to jamniki, sznaucery, terriery, pinczery. Natomiast jedne z najcichszych to najmniej szczekliwy bloodhound, nieuciążliwy rottweiler (duży pies obronny, agresywny wobec intruzów), mało hałaśliwy akita, dorosły golden retriever bądź zrównoważony nowofundland. Dobrze wyszkolone oszczędnie używają swoich strun głosowych, a zostawione same w domu nie sprawiają problemów. Ilością czasu, jaki można psu poświęcić. Jeśli zapewnisz czworonogowi wystarczającą dawkę ruchu na świeżym powietrzu i nie będziesz go zaniedbywać także w czterech ścianach, przyzwyczai się choćby do małego mieszkania. W przeciwnym wypadku nawet duży dom nie rozwiąże problemu i dobrze znoszące ograniczenia przestrzeni takie jak phalene czy shar pei również będą się źle zachowywać.

Dzieci, kot i pies pod jednym dachem – jaką rasę psa wybrać

W dużym, tętniącym życiem domu, hałaśliwy, dokazujący i wiecznie ujadający pies nie pozwoli odpocząć. W takiej sytuacji, zwłaszcza, jeśli w domu są dzieci i inne zwierzęta, najlepiej adoptować lub kupić psa rasy charakteryzującej się cierpliwością, opanowaniem i potulnością w kontaktach. Golden retrievery oraz labradory akceptują inne zwierzęta domowe, nie są agresywne i bywają najlepszymi towarzyszami dziecięcych zabaw. Żywiołowy gryfonik belgijski uwielbia ludzi i najlepiej czuje się w pełnym domu, gdzie zawsze znajdzie się ktoś, za kim będzie mógł podążać krok w krok, do wspólnych harców i głaskania. Spokojne bernardyny uwielbiają zabawę z dziećmi i nie przeszkadza im obecność kotów czy mniejszych psów. Buldogi angielskie są dobrym wyborem dla rodzin z dziećmi. Zawsze skore do zabawy lub wspólnego leżakowania, nie są hałaśliwe, za to lojalne - łatwo nawiązują kontakt i nie cechują się agresją. Dobroduszny nowofundland osiąga olbrzymie rozmiary, jest jednak przyjazny w stosunku do każdego, nie złości się i nie da się wyprowadzić go z równowagi. Beagle to z kolei rasa szybko ucząca się, aktywna fizycznie i przepadająca za zabawą (oraz dziećmi), zarówno na świeżym powietrzu, jak i w domu.

