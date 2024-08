Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak nie próżnują. Para miesiąc temu ogłosiła zaręczyny i nigdy nie ukrywali, że planują iść o krok dalej i chcą sformalizować swój związek. Obaj mają nadzieję, że już niebawem w Polsce będzie można oficjalnie zawrzeć związek partnerski w urzędzie. Jacek Jelonek właśnie pochwalił się nowym zdjęciem i już nie ukrywa, że przygotowania do ślubu ruszyły...

Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak szykują się do ślubu

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się w programie "Prince Charming". Od tego czasu obaj mężczyźni tworzą udaną parę i nie ukrywają, że ich marzeniem jest związek partnerski w pełnym znaczeniu tego słowa:

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich, bo w końcu będziemy mieli możliwość sformalizowania naszego związku w kraju, w którym się urodziliśmy i gdzie aktualnie żyjemy. Wiąże się to z tak podstawowymi kwestiami jak to, że automatycznie nikt nie odmówi nam udzielenia informacji medycznych w szpitalu, gdyby któremuś z nas coś się stało, to samo tyczy się dziedziczenia czy nawet wspólnego rozliczania podatków. Po prostu w spokoju chcemy budować nasze Love Story pisali jakiś czas temu na Instagramie

Teraz para zdecydowała się oznajmić, że zaczynają już przygotowania do ślubu i wygląda na to, że relacje z postępów na bieżąco będą pojawiały się na Instastory. Szykuje się wielkie wydarzenie.

Idziemy planować ślub z najlepszą @kamilaczerniawska

Jacek Jelonek, gwiazdor „Tańca z Gwiazdami” przyjął oświadczyny swojego partnera podczas wspólnych wakacji do Włoch. To wtedy Oliwer Kubiak zaskoczył ukochanego pytaniem, kiedy para przygotowywała się do wspólnego zdjęcia. Jacek i Oliwer właśnie w słonecznej Italii mieli świętować rocznicę, a tymczasem mieli podwójny powód do celebrowania.

"Prince Charming" to kolejny program randkowy, który udowadnia, że miłość można znaleźć wszędzie, również w programie telewizyjnym, A Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak są na to najlepszym dowodem. Czekacie na ich ślub?

