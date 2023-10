Klaudia Halejcio kilka tygodni temu pochwaliła się zaręczynami z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim. Ze względu na to, wiele osób spodziewa się, że już niebawem zachwycą oryginalnym weselem. Nasza reporterka zapytała ostatnio aktorkę, jak wyglądają jej ślubne przygotowania. Okazało się, że nie jest to dla niej łatwy proces.

Ślubne przygotowania Klaudii Halejcio

Oskar Wojciechowski i Klaudia Halejcio od kilku lat tworzą udaną relację. Oficjalnie potwierdzili swój związek w 2020 roku, a już kilka miesięcy później doczekali się córki. Następnie ogłosili w mediach społecznościowych, że zamieszkali razem w imponującej willi. Co więcej, w marcu tego roku aktorka niespodziewanie ujawniła, że od niespełna roku jest zaręczona i planuje ślub. Przy okazji śmiała się, że choć zazwyczaj pary najpierw się pobierają, potem zaczynają razem mieszkać, a finalnie oczekują dziecka, to oni zrobili wszystko całkiem na odwrót. Nie zmienia to faktu, że ich ceremonia zbliża się wielkimi krokami. Czy celebrytka rozpoczęła już przygotowania?

- Po części ruszyły [przygotowania - przyp. red.]. Już mniej więcej szukam miejsca, które bym chciała. Jestem umówiona, żeby zobaczyć jakieś lokalizacje. Jakieś pierwsze kroki zrobiłam. Wolno mi to idzie, przyznaję, ale to wynika z tego, że dużo mam pracy i sobie uświadomiłam, że chyba parę projektów sobie odłożę, żeby zająć się tym tematem. (...) Szukam takiego miejsca, które będzie piękne, przytulne, pasujące do nas - zdradziła nam Klaudia Halejcio.

A jaki Klaudia Halejcio wybierze styl wesela? I czy zdecyduje się na uroczystość z przytupem? A może pragnie bardziej kameralnej ceremonii? Sprawdźcie, co ujawniła w naszym wideo!

