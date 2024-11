Klaudia i Valentyn w rozmowie z Party.pl opowiedzieli, co dziś u nich słychać, a przy okazji poruszyli temat przygotowań do ślubu i wesela. Para z "Rolnik szuka żony" już nie ukrywa, że wkrótce powie sobie "tak", a teraz Klaudia i Valentyn powiedzieli nieco więcej na ten temat. Rolniczka zdradziła, czym teraz musi się zająć, żeby wszystko było już gotowe na uroczystość.

Klaudia i Valentyn poznali się w dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" i są jedną z wielu par, których relacja przetrwała po programie. Fani od samego początku mocno im kibicowali i wierzyli, że ta dwójka ma szansę na wspólną przyszłość. Tak też się stało i do dziś zakochani tworzą szczęśliwy związek. Blisko rok temu, w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Klaudia i Valentyn ogłosili nowinę i zdradzili światu, że są już po zaręczynach. Od tamtej chwili wszyscy zastanawiali się, czy para planuje ślub i kiedy odbędzie się uroczystość, ale w miniony wtorek wszystko stało się jasne - Klaudia i Valentyn z "Rolnika" już szykują się do ślubu!

Teraz zakochani w rozmowie z reporterem Party.pl zdradzili, co u nich słychać i na jakim etapie są przygotowania do wesela!

Jak ktoś pyta co u nas się zmienia to się śmieje, że nie za wiele się u nas zmienia. Cały czas jest dobrze i oby tak było

Rolniczka przed kamerą poruszyła temat przygotowań do ślubu:

Już to wyszło, że jesteśmy na etapie ślubu, to nie jest żadną tajemnicą. Jesteśmy na etapie planowania ślubu. Jeszcze nam został taki szczegół, nie szczegół, że szukamy zespołu. To jest- można powiedzieć z jednej strony, że tylko to nam zostało, a z drugiej strony to jest ten główny punkt

dodała.