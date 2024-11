Sylwia i Jan Dąbrowscy to jedna z najbardziej lubianych par młodego pokolenia. Zakochani są już po ślubie, a także doczekali się trzech córeczek. Fani uwielbiają śledzić ich rodzinne losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. W ostatnich miesiącach internauci ze szczególną uwagą śledzili, jak Sylwia i Jan urządzają swój nowy, piękny dom. Od pewnego czasu para już mieszka w swoim wymarzonym gniazdku i nie ukrywa, że już nie może się doczekać na pierwsze Boże Narodzenie, które odbędzie się w ich nowym domu. W rozmowie z naszym reporterem para zdradziła, że już rozpoczęła przygotowania do tego wyjątkowego okresu. Skąd ten pośpiech?

Sylwia i Jan Dąbrowscy mają duże rodziny, więc z pewnością przygotowania do świąt są pracochłonne. Nic więc dziwnego, że para zaczęła już miesiąc wcześniej szykować się na Boże Narodzenie, które odbędzie się w ich nowym domu. Ponadto żona Jana Dąbrowskiego postanowiła wymyślić nowe tradycje świąteczne! W rozmowie z nami para uchyliła rąbka tajemnicy na ten temat.

Tak, ruszyły (przygotowania do świąt - przyp. red.) To będą pierwsze święta w naszym domu. Zaprosiliśmy rodzinkę i stwierdziłam, że muszę wymyślić jakieś tradycje w naszym domu, takie, które będą różniły się od tego, co mieliśmy w domach rodzinnych, więc jesteśmy na etapie poszukiwania czegoś, czym te święta mogłyby się wyróżniać.

- powiedziała przed naszą kamerą Sylwia Przybysz