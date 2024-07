Jedzenie ostryg na surowo pozwala cieszyć się pełnią smaku, a aromat morza przywodzi na myśl najlepsze wspomnienia. Dostanie się do wnętrza muszli może przysporzyć trochę problemów, zwłaszcza początkującym, dlatego warto zaopatrzyć się w specjalny nóż do otwierania ostryg. Jedzeniem ostryg w sposób szczególny powinni zainteresować się panowie.

Reklama

Jak jeść ostrygi – źródło zdrowia

Ostrygi, tak jak inne owoce morza, mają dużo białka, składników mineralnych: cynku, miedzi, żelaza, manganu i witamin. Ich mięso składa się z lekkostrawnych białek i glikogenu. Bez obaw mogą je jeść osoby, którym zależy na zrzuceniu kilogramów – w 100 gramach tych owoców morza jest jedynie 81 kalorii. Regularne jedzenie ostryg, dzięki dużej zawartości cynku, wpływa na poprawienie męskiej sprawności seksualnej.

Jak jeść ostrygi – sposób otwierania

Ostrygi najlepiej kupować w sklepach, w których owoce morza mają dostęp do powietrza i leżą na lodzie. Przed przyrządzeniem należy sprawdzić, czy wszystkie ostrygi są zamknięte – jeśli któraś muszla jest otwarta, zjedzenie jej może skutkować zatruciem. Kolejnym etapem jest czyszczenie ostryg pod bieżącą, zimną wodą przy użyciu szczoteczki. Po oczyszczeniu z piachu i innych zabrudzeń, można przejść do otwierania ostryg. Najlepiej użyć tylko do tego celu przeznaczonego noża, lub, jeśli takiego nie posiadamy, wybrać wąskie i mocne ostrze.

Połóż ostrygę na ścierce (wypukłą częścią do dołu) i owiń ją dookoła materiałem, a następnie przytrzymaj.

Wbij czubek noża między górną a dolną muszlę.

Obracaj nożem w obie strony, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk.

Przetnij mięsień, który łączy obie muszle.

Za pomocą noża oderwij ostrygę od muszli.

Zobacz także

Ostrygi zwykle je się na surowo - z dodatkiem soku z cytryny i pieprzu lub pieprzu i soli. Zawartość muszli wysysa się ze środka, można obyć się przy tym bez sztućców. Ostrygi mają słonawy, morski smak. Aby wydobyć pełny smak, warto je podgryzać przed połknięciem. Można je również gotować, grillować lub smażyć.