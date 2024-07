Na przekąskę warto przygotować szparagi z masłem i cytryną, bułką tartą lub zawijane w szynkę i ser. Na obiad sprawdzą się szparagi zapiekane pod beszamelem lub parmezanem.

Reklama

Szparagi są wyjątkowo smaczne i zdrowe, szybkie do przyrządzenia, ale nadal niedocenione w polskiej kuchni. Możesz przygotować z nich smaczne dania obiadowe, a także kolacje i przystawki na przyjęcia. Wybór koloru szparagów zależy od twoich upodobań.

Dlaczego warto jeść szparagi?

Szparagi zawierają dużo błonnika, kwasu foliowego, witamin C i E, beta-karotenu, inuliny, wapnia, fosforu i potasu. Zapobiegają rozwijaniu się nowotworów, jedzone w ciąży pozwalają prawidłowo rozwijać się płodowi, są moczopędne, niskokaloryczne i sycące. Dzięki nim wspomożesz pracę nerek i układu pokarmowego, a także poprawisz wygląd skóry, włosów i paznokci. Na rynku są dostępne są trzy odmiany szparagów: zielone, białe i fioletowe. Pierwsze z nich są cienkie, aromatyczne i ostre, drugie charakteryzuje łagodny smak i większa grubość. Z kolei szparagi fioletowe są najbardziej unikatowe, a zawierają najwięcej cukru.

Szparagi z masłem i cytryną

Składniki:

Zobacz także

1 pęczek szparagów,

2 łyżki masła,

1 średniej wielkości cytryna (sok oraz skórka),

Pół szklanki bulionu warzywnego,

Sól, pieprz, inne przyprawy.

Sposób przygotowania: Oczyść szparagi, opłucz je i wrzuć na rozgrzaną patelnię. Dodaj masło oraz startą skórkę z cytryny. Po kilku minutach zalej całość bulionem i duś ok. 10 minut. Na koniec dopraw solą, pieprzem, innymi przyprawami i sokiem z cytryny.

Szparagi zapiekane pod beszamelem

Składniki:

1 pęczek szparagów,

1 łyżka masła,

1 łyżka mąki pszennej,

1 szklanka mleka,

2 łyżki startego sera żółtego,

Sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

Sposób przygotowania: Oczyść i umyj szparagi, włóż je do gotującej się wody. Po 5 minutach wyjmij, opłucz w zimnej wodzie i osusz.

Przygotuj sos: mleko podgrzej, masło i mąkę zasmaż na patelni, wszystko połącz i wymieszaj. Następnie dodaj ser żółty i przyprawy i gotuj do zgęstnienia. Przełóż szparagi do naczynia żaroodpornego i polej sosem beszamelowym. Piecz ok. 20 min.

Szparagi zapiekane z parmezanem

Składniki:

1 pęczek szparagów,

2 łyżki masła,

1 łyżka posiekanej natki pietruszki,

Pół szklanki startego parmezanu,

Sól, pieprz.

Sposób przygotowania: Szparagi oczyść, umyj i gotuj we wrzątku przez 3 minuty. Następnie przepłucz je zimną wodą i ułóż w formie do pieczenia. Szparagi przykryj kawałkami masła, natką pietruszki, przyprawami oraz parmezanem. Piecz ok. 20 min.

Szparagi gotowane z bułką tartą

Składniki:

1 pęczek szparagów,

1 łyżka masła,

2 łyżki bułki tartej,

Sól, pieprz, cukier.

Sposób przygotowania: Oczyść, obierz i umyj szparagi. Gotuj je we wrzątku przez 15 minut. Po tym czasie odcedź je i osusz. Rozpuść masło na patelni, dodaj bułkę tartą i przyprawy, wymieszaj. Polej sosem szparagi.

Szparagi zawijane w szynkę i ser

Składniki:

1 pęczek szparagów,

Szynka parmeńska (1 plaster na jedną sztukę szparaga),

Ser żółty (1 plaster na jedną sztukę szparaga),

1 łyżka masła,

Sól.

Sposób przygotowania: Oczyść szparagi, umyj je i ugotuj we wrzątku (z dodatkiem soli), aż będą miękkie. Odcedź i osusz, następnie zawijaj pojedyncze sztuki w plastry szynki parmeńskiej i sera żółtego. Gotowe podsmaż na patelni (na maśle).