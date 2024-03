Sylwia Grzeszczak zaskoczyła fanów emocjonalnym wpisem. Postanowiła podzielić się tym, co czuje nawet podczas tych najtrudniejszych dla siebie momentów:

Fani nie szczędzą jej pięknych słów.

Niedawno artystka potwierdziła rozstanie z mężem. Wciąż jednak pozostają w dobrych relacjach i współpracują zawodowo. Sylwia Grzeszczak wspiera Libera. W ostatnim czasie popularnością cieszy się również jej piosenka "Motyle", której tekst właśnie dla niej napisał. Tym razem jednak Sylwia Grzeszczak zaskoczyła fanów innym osobistym wyznaniem. Zwróciła ich uwagę na emocje, które często towarzyszą jej, gdy wychodzi na scenę:

Sylwia Grzeszczak w osobistym wpisie podzieliła się tym, co naprawdę czuje w takich momentach. Nie ukrywa, że bywa, że są dla niej naprawdę trudne:

Głównie czuję pewność siebie i zrozumienie! To miejsce, gdzie tak dobrze czuję się sama ze sobą. Nie boję się pokazać tego, co potrafię. Wśrod tylu ludzi, tylu uczuć, szumu i pulsujących emocji, potrafię dotrzeć do wnętrza siebie. Nie umiałam tego od początku, od pierwszego razu, gdy stanęłam na scenie. Swoją siłę zbudowałam na zajęciach z fortepianu, ten fundament towarzyszy mi w życiu i w kolejnych osiągnięciach. Rok po roku otwieram się coraz bardziej, oswajam swoje lęki i właśnie przy Was doświadczam przekraczania granic. Gdy zamykam oczy na scenie i słucham, czuję szczęście, spełnienie. Wasze wsparcie niesie mnie, uspokaja. Ale najbardziej magiczna jest chwila, gdy kilkadziesiąt tysięcy osób pod sceną jest mega cichutko… robi to na mnie największe wrażenie!

