Ostrygi to symbol luksusu i bogactwa. Jest to drogi przysmak, ale wartości odżywcze i walory smakowe ostryg rekompensują kosztowny wydatek. Ostrygi zawierają cynk, fosfor, wapń, jod, żelazo i witaminę B12. Ponadto wpływają na produkcję testosteronu, co zwiększa libido.

Ostrygi – jak kupować i przechowywać?

Ostrygi należy kupować najlepiej w zaufanym sklepie, co do którego mamy pewność, że ma towar wysokiej jakości. Mocno zamknięte muszle, z wypukłą z jednej strony skorupką świadczą o świeżości mięczaków oraz o tym, że są żywe. Nawet lekko otwarte nie nadają się do spożycia. Po otwarciu muszli, zawarta w niej woda musi być klarowna, pachnieć morzem i świeżością. Kierujmy się też zasadą, że im cięższa muszla tym świeższa, ponieważ zawiera dużo wody. Ceny ostryg oscylują w granicach 3-9 zł za sztukę – największe okazy są najdroższe. Kupując ostrygi pamiętajmy, że podaje się je licząc w tuzinach. Porcja na dwie osoby to co najmniej jeden tuzin ostryg. Ostrygi przechowujemy w lodówce układając wypukłą stroną muszli do dołu, dzięki czemu nie wypłynie z nich sok. Najlepiej jeżeli są przechowywane w lodzie. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy przykryć je wilgotną ściereczką, ponieważ ważne jest aby nie wyschły. Ostrygi muszą mieć dostęp tlenu, dlatego nie wolno zamykać ich w plastikowych workach.

Jak jeść i podawać ostrygi?

Aby ostrygę zjeść trzeba ją najpierw otworzyć. Najlepiej chwycić ostrygę przez ściereczkę i trzymać wypukłą stroną w dół. Otwieranie ostryg polega na wbiciu krótkiego, ostrego, solidnego noża w szpiczasty koniec ostrygi i rozewrzeć muszlę ruchem wahadłowym. W pewnym momencie muszla daje się rozchylić. Uważajmy aby nie rozlać cennego płynu.

Jest wiele sposobów przygotowywania ostryg. Je się je na surowo, piecze, gotuje z nich zupę, smaży w głębokim tłuszczu i marynuje. Najlepiej komponują się z białym musującym winem lub szampanem. Ostrygi często podawane są z żytnim pieczywem, masłem oraz cytryną. Jako dodatki stosowany jest również sos imbirowy lub sos na bazie szalotki. Ostrygi serwowane na surowo podaje się na półmisku wypełnionym skruszonym lodem, na którym ułożone są muszle w towarzystwie ćwiartek cytryny.

Istnieją dwa sposoby jedzenia ostryg. Pierwszy – dla osób bardziej wprawionych – polega na przełożeniu palcami ostrygi z półmiska na własny talerz, otwarciu muszli – jeśli jest zamknięta lub półotwarta, oddzieleniu mięsa od skorupki widelcem do ostryg (w domu możemy użyć zwykłego), skropieniu sokiem z cytryny, solą, pieprzem lub innymi dodatkami i wypiciu zawartości. Drugi – to sposób polegający na tym, że przechylamy muszlę, zeskrobujemy widelcem jej zawartość wprost do ust, po czym wypijamy pozostały płyn. Przed zjedzeniem kolejnej ostrygi dobrze jest wziąć łyk wina albo kęs pieczywa z masłem.

Klasyczny przepis na ostrygi

Składniki:

12 ostryg,

1 cytryna,

chleb żytni,

świeże masło do posmarowania chleba,

grubo zmielony czarny pieprz, sól,

półmisek lodu, ewentualnie opakowanie (1 kg) lodu dostępne w sklepach.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Umyj starannie wszystkie ostrygi pod bieżącą wodą, skorupki możesz delikatnie wyszorować szczoteczką.

2. Otwórz każdą ostrygę przy pomocy ostrego krótkiego noża. Pamiętaj aby trzymać je wypukłą stroną do dołu. Przetnij mięsień łączący obie skorupki. Jeżeli w środku znajdują się jakieś zanieczyszczenia usuń je pędzelkiem.

3. Sparz i wyszoruj cytrynę, pokrój ją na ćwiartki.

4. Najlepiej na metalową tacę lub półmisek wysyp lód. Ułóż na nim połówki ostryg, obok ćwiartki cytryny.

Smacznego!

