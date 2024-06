Anna Lewandowska i Robert Lewandowskich tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie i śledzi ich pokaźne grono fanów. "Lewa" zwróciła się do obserwatorów i postanowiła przekazać im radosne wieści. Wygląda na to, że małżonkowie mają co świętować. Gratulacje!

Reklama

Anna Lewandowska zaskoczyła internautów

Anna Lewandowska jest żoną Roberta Lewandowskiego, który uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Małżeństwo wspólnie doczekało się dwóch córek: Klary i Laury. Para ze względu na zobowiązania zawodowe piłkarza przeniosła się już ponad dwa lata temu do słonecznej Barcelony, gdzie "Lewy" jest zawodnikiem klubu ze stolicy Katalonii. Lewandowska również nie może narzekać na nudę i pod okiem trenerów rozpoczęła przygodę z bachatą, która obecnie jest jedną z jej największych pasji. Znana trenerka postanowiła podzielić się z fanami radosną informacją.

instagram.com/annalewandowska

Anna Lewandowska na swoich social mediach, gdzie śledzi ją 5,6 miliona fanów postanowiła przekazać ważną informację. Choć od pewnego czasu informowała, że ma w planach stworzenie własnej szkoły tańca i siłowni w końcu staje się to faktem. O wszystkich poinformowała w obszernym wpisie.

Kochani! Wspólnie z @edanstudios od kilkunastu miesięcy pracowaliśmy nad czymś wyjątkowym, a dziś w końcu mogę się tym z wami oficjalnie podzielić! - napisała Anna Lewandowska.

Trenerka nie ukrywa, że nowe miejsce na mapie Barcelony połączy wszystkie jej pasje.

@edanstudios, to moje nowe multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej. - przekazała żona Roberta Lewandowskiego.

Jak się okazuje otwarcie nowego centrum sportowego już lada moment.

Zobacz także

Wszystkich chętnych zapraszam już od września, by razem ze mną oraz moim @healthy_team_barcelona odkryli na nowo radość z ruchu, w samym sercu Barcelony! - przekazała Anna Lewandowska.

Instagram @annalewandowska

Pod postem posypały się gratulacje od fanów, którzy są pod wrażeniem nowych informacji.

kciuki trzymane. Gratulacje !

kochana gratulacje, chyba trzeba się będzie wybrać do Barcelony

gratulacje, na pewno odwiedzę to miejsce jak bd w Barcelonie. Spełniaj się dalej kochana - piszą zachwyceni fani.

I my przyłączamy się do gratulacji! Spodziewaliście się takich wieści?

Reklama

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała, jak spędza czas z córką. Wyglądają jak siostry