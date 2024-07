Woda z cytryną jest jednym ze sposobów na oczyszczanie jelit. Cytryna odkwasza organizm, pobudza układ pokarmowy i redukuje zmęczenie.

Reklama

Jak działa woda z cytryną?

Woda z sokiem z cytryny powoduje pobudzenie naszego układu pokarmowego, a to ułatwia wypróżnianie. Mieszaninę wystarczy pić na czczo każdego poranka. Napój przede wszystkim odkwasza nasz organizm, a zbyt duża ilość kwasów w organizmie jest często powodem zmęczenia, czy bólów głowy. Zatem przetestuj tę miksturę, jeśli masz kłopot z jelitami.

Jak przygotować wodę z cytryną?

Aby przygotować napój, wlej do szklanki przegotowaną, ciepłą wodę i dodaj do niej sok wyciśnięty z połówki cytryny. Jeśli jest to dla ciebie zbyt kwaśne możesz dodać łyżeczkę miodu, wypij na pusty żołądek. Po spożyciu napoju zabronione jest picie kawy i herbaty przez pół godziny.

Jak widzisz, przygotowanie mikstury wody z cytryną nie jest skomplikowane. Warto ją zatem pić codziennie, aby oczyścić jelita z resztek pokarmów z poprzedniego dnia.

Zobacz także