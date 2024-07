Chcąc kupić książkę dziecku, powinniśmy poznać jego zainteresowania, hobby, to co lubi, i jakie ma marzenia.

Reklama

Dzięki regule „stop” czytanie może okazać się przyjemną nauką. Jeśli dziecko zaczytując się w ulubionej lekturze, trafi na nieznane dla siebie słowo, powinno wstrzymać czytanie i poprosić rodzica o jego wyjaśnienie.

Jaką książkę wybrać dla dziecka?

Dobra książka dla dziecka nie musi być światowym bestsellerem i zdobywcą wielu nagród. Dobra książka to taka, która zainteresuje dziecko. Przed zakupem warto więc poznać zainteresowania malucha, czego chce się nauczyć, a także w jakim kierunku chce się rozwijać. Nie zawsze to, co dorosłym podobało się w dzieciństwie, przypadnie do gustu dziecku. Książka, którą kupimy, powinna być napisana przede wszystkim przystępnym językiem.

Książki a wiek dziecka

Dla maluchów poniżej drugiego roku życia książka powinna być duża, wydrukowana na grubych, tekturowych kartkach, pełna ilustracji i kontrastujących ze sobą kolorów. Na rynku coraz częściej pojawiają się pozycje pobudzające dziecięce zmysły – strony o zróżnicowanej fakturze, zapachowe, a nawet udźwiękowione.

Zobacz także

Przedszkolak jest już na tyle duży, że można zaproponować mu książki, w których występuje tekst pisany dużą czcionką, ilustrowany obrazkami. Tematyką powinny nawiązywać do otoczenia i zachęcać do jego odkrywania. Warte uwagi są pozycje edukacyjne – uczące liter, cyfr, gatunków zwierząt czy roślin. Starszakom warto zaproponować tytuły, w których prezentowane są różne sytuacje i problemy międzyludzkie. Pozwoli rozwinąć to w dzieciach umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Dla uczniów podstawówki warto kupować książki z większą ilością tekstu, niekoniecznie obfitujące w ilustracje. Ich tematyka powinna nawiązywać do np. podstawowych zjawisk czy elementów życia codziennego. Szkoła to także czas, kiedy dziecko zaczyna kształtować swoje upodobania względem konkretnych gatunków literackich. Warto zachęcać je do czytania ulubionych książek i podsuwać nowe. Można też czytać wspólnie z dzieckiem np. z podziałem na role.

Młodzieży z gimnazjum i liceum warto proponować tytuły, które odnoszą się bezpośrednio do ich codziennych kłopotów i rozterek. W tym wieku sprawdza się więc literatura faktu, biografie, pamiętniki, a także ze względu na upodobania - książki fantastyczne, historyczne czy science-fiction.

Porady dla rodziców

Wybierając książkę dla dziecka, warto wybrać się razem z nim do biblioteki. Widząc zainteresowanie rodzica pozycjami znajdującymi się na półkach, dziecko przejmuje i kształtuje własną ciekawość. Dodatkowo im więcej książek w otoczeniu malucha, tym większa szansa, że po którąś sięgnie. Warto tłumaczyć mu również, że czytanie to nie obowiązek, a przyjemność która poszerza horyzonty i wiedzę, która może się przydać na każdym etapie życia.