Grające książki dla przedszkolaków można dostać w księgarni lub sklepie z zabawkami. Niektóre książki śpiewają, trąbią, warczą i szczekają, a inne zawierają w sobie szablony do malowania i wycinania. Rodzice mogą włączać się do wspólnej zabawy np. czytając dziecku na głos.

Reklama

Warto przyzwyczajać dziecko do czytania już od wieku niemowlęcego. Dla takich maluszków też można kupić książeczki interaktywne w wersji gumowej. Można je gryźć i kąpać się z nimi.

Jak działają książeczki interaktywne dla dzieci?

W książeczkach interaktywnych dziecko może przesuwać elementy książki lub włączyć melodyjkę. Możliwość interakcji w bajkowy świat zaciekawia dziecko a jednocześnie jest daje dużo frajdy. Dźwiękowe książki dla dzieci mogą np. wydawać odgłosy zwierząt, pojazdów, zjawisk pogodowych lub instrumentów muzycznych. Książeczki takie znacznie bardziej angażują dziecko niż zwykłe książki papierowe.

Zachęcenie dzieci do czytania przez powieść interaktywną

Interaktywne książki to nie tylko same dźwięki i wciskanie guzików. Oprócz tego na stronach znajduje się tekst bajki lub powieści. Melodie i głos lektora mówiącego treść bajki są dodatkiem, który oddziałuje na wyobraźnie, przez co dziecko jest bardziej zaciekawione.

Zobacz także

Jak zachęcić dziecko do czytania?

Dziecku można zrobić niespodziankę i wysłać mu pocztą interaktywną książkę mówiąc, że to prezent od „bajkowej wróżki”. Warto zadbać o to, aby przedszkolak własnoręcznie odebrał paczkę z rąk listonosza lub w okienku poczty. Dziecko poczuje się wtedy bardzo wyjątkowo. Po otrzymaniu takiego prezentu, maluch na pewno będzie zainteresowany książką. Jeżeli nie potrafi jeszcze czytać, wspólne czytanie z rodzicami na głos z pewnością sprawi mu dużo radości. Jeśli w domu jest starsze rodzeństwo, również może się włączyć do wspólnego czytania.

Książeczka interaktywna typu „zrób to sam”

Książki dla dzieci zawierają w sobie szablony, które można wycinać, np. literki, wzory czy zwierzątka. Farby do malowania i rączki dziecka zwykle wystarczą, aby kreatywnie bawić się książeczką. Maluszek może robić odciski dłoni na kartkach lub zamalowywać farbami gotowe szkice.

Cena książeczek dźwiękowych dla dzieci

Interaktywne książeczki kosztują zwykle od 15 do 40 złotych. Można je kupić w każdej księgarni lub sklepie z zabawkami. Warto zabrać dziecko ze sobą np. na targi książki, by zaciekawić różnorodnością i ilością publikacji.