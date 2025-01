Roksana Węgiel w zeszłym roku wyszła za mąż. Kevin Mglej, z którym związek ogłosiła w swoje 18-ste urodziny, okazał się tym jedynym. Para bardzo pięknie mówi o swojej miłości. Wszyscy zastanawiają się, kiedy para zdecyduje się na dziecko. Piosenkarka postanowiła zaspokoić ciekawość swoich fanów i właśnie uchyliła rąbek tajemnicy odnośnie potomstwa.

Roksana Węgiel miała za sobą owocny czas pod względem prywatnym i zawodowym. W ubiegłym roku 19-latka stanęła na ślubnym kobiercu u boku Kevina Mgleja, a ich ceremonia ślubna była jedną z najgłośniejszych w show-biznesie w 2024 roku. To był przełomowy czas nie tylko ze względu na życie prywatne ale również zawodowe. Nawet pod koniec roku, piosenkarka wypuściła swoją nową piosenkę, którą pierwszy raz na żywo zaśpiewała podczas Sylwestra w Polsacie, gdzie była jedną z największych gwiazd. Pod sceną wspierał ją, jak zawsze Kevin Mglej. Młodzi małżonkowie cieszą się swoją miłością i wspierają na każdej płaszczyźnie swojego życia. Chętnie dzielą się również prywatnością. Para uwielbia wspólne podróże, a w ostatnim roku udało im się zwiedzić całkiem sporo nowych miejsc m.in. Mauritius, Oman czy Paryż. Pod koniec ubiegłego roku Roksana Węgiel prosto z wakacji z Kevinem przekazała radosne wieści. Zakochani też otwarcie opowiadają o swojej wierze:

Mam wrażenie, że mamy po ślubie więcej spokoju — nie wiem, jak to opisać, może też ktoś tak ma po ślubie? Wzięliśmy ślub przede wszystkim dlatego, że jesteśmy wierzący, to są bardzo bliskie wartości naszym sercom, więc kiedy obydwoje poczuliśmy, że to jest to, to uczucie działa w dwie strony, to chcieliśmy przypieczętować tę miłość przed Bogiem

– powiedziała wokalistka dla ShowNews'a.