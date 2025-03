Maria Jeleniewska jest jedną z uczestniczek 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Młoda gwiazda tańczy w parze z doświadczonym tancerzem, Jackiem Jeschke, z którym w każdym odcinku podbija parkiet tanecznego show. Ostatnio w tańcu towarzyszyła jej również mama, a ich występ został nagrodzony słynnymi "czterema dziesiątkami".

Tuż przed występem tego trio w materiale wideo mogliśmy usłyszeć szczere wyznanie Marii na temat rozwodu rodziców. Przed naszą kamerą młoda gwiazda zdradziła, dlaczego chce poruszać ten temat w przestrzeni medialnej.

Maria Jeleniewska przed naszą kamerą wyznała, że często porusza temat rozwodu rodziców właśnie ze względu na swoich odbiorców. Wielu z nich to młode osoby, które tak jak ona, również przeżywały lub przeżywają trudne chwile związane z rozstaniem rodziców. Młoda influencerka swoją historią chce im okazać wsparcie i pokazać, że nie są sami w takiej sytuacji.

Ja już ten temat poruszałam wiele razy przez ostatnie lata, bo uważam, że wielu młodym osobom również takie sytuacje się przydarzają i to jest coraz częstsze, że rodzice jednak się nie dogadują, nie próbują też razem funkcjonować, tylko się rozstają i czasami dzieci czują się zagubione, więc chcę, żeby one czuły się bezpieczne oglądając mnie, że ja też to przeżyłam i że każdy z nas ma tę siłę, żeby działać dalej, że to nas nie określa.

- wyznała przed naszą kamerą Maria Jeleniewska