Anita Szydłowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", a teraz podzieliła się swoją opinią na temat finału najnowszej edycji show. W swoich wypowiedziach w mediach społecznościowych nie szczędziła krytyki wobec ekspertów, odpowiedzialnych za dobieranie par. Według Anity brakowało odpowiedniej analizy potencjalnego dopasowania uczestników, co mogło wpłynąć na mało satysfakcjonujące zakończenie tej edycji.

Tuż przed finałem "ŚOPW" Anita również zwróciła uwagę na pewien problem, który dotyczy uczestników. Jednak po obejrzeniu odcinka postanowiła ponownie podzielić się swoimi myślami dotyczącymi eksperymentu i ekspertek. Szydłowska zauważyła, że eksperci zdają się ignorować niektóre kluczowe aspekty osobowości uczestników, co prowadzi do błędnych decyzji.

Po pierwsze bardzo mi smutno, po tym wszystkim, jestem trochę przybita... niestety wnioski są dość smutne. Coś poszło nie tak i mam kilka przemyśleń, CO POSZŁO NIE TAK! Po pierwsze- przy doborze uczestników musi być więcej testów, spotkań, rola ekspertów musi być bardziej wszechstronna i wnikliwa. Powinna też zakładać obserwację osoby w grupie, np. przy rozwiązywaniu trudnych zadań czy rywalizacji. Wiele rozmów na temat ich gotowości do małżeństwa, bo myślę, że chodzi w dużej mierze o dojrzałość i otwartość na zmiany. Przemyślałabym zróżnicowanie dyscyplin naukowych oraz płci ekspertów.

Finał najnowszej edycji programu wzbudził mieszane reakcje wśród widzów, ale Anita wyraziła swoje rozczarowanie szczególnie dosadnie. Była uczestniczka, która znalazła w programie miłość, wskazała na przewidywalność rozstań oraz brak autentycznych emocji u bohaterów show. Jej zdaniem, uczestnicy nie zawsze są w pełni świadomi, na co się decydują, co finalnie negatywnie odbija się na ich relacjach. Anita, która sama przeżyła proces dopasowania przez ekspertów i zdobyła popularność dzięki programowi, twierdzi, że dalszy proces poznawania się par nie jest wystarczająco monitorowany przez ekspertki.

W dalszych etapach powinny być OBOWIĄZKOWE spotkania on-line z ekspertami każdego dnia, nie tylko raz czy dwa... zadania do realizacji — NIE MOŻNA WINIĆ EKSPERTEK za taki stan rzeczy jeżeli realnie nie mają na to co się dzieje wglądu!Jak widać nie chodzi też o wiek uczestników, bardziej o to czy ich wizje przyszłości się spotykają. My z Adrianem napisaliśmy TO SAMO w rubryce, jak widzimy siebie za 5 lat!

