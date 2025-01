Doda należy do grona gwiazd, które mogą pochwalić się prawdziwą armią fanów. Jej poczynania regularnie śledzą miliony - tylko na Instagramie wokalistce udało się zgromadzić ponad 2 miliony obserwatorów. Artystka chętnie dzieli się swoim życiem w sieci i choć jej posty głównie tyczą się jej kariery zawodowej, to jednak tym razem Doda zrobiła mały wyjątek i pokazała prywatne zdjęcie z 1992 roku, na którym możemy zobaczyć jej rodziców. Fani oniemieli, gdy zobaczyli ich formę!

Doda od lat zachwyca swoją szczupłą, wysportowaną figurą, dlatego nic dziwnego, że co jakiś czas fani dopytują wokalistkę, jak udaje jej się utrzymać takie efekty. Ostatnio gwiazda postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat. Artystka na Instagramie pokazała zdjęcie swoich rodziców sprzed lat, na którym obydwoje zachwycają formą i przyznała wprost, że faktycznie w połowie zawdzięcza swoją szczupłą figurę dzięki dobrym genom.

To moi rodzice na zdjęciu z 1992 roku, więc mama miała 43, a tata 45 LATA!! Rok macie na fotografii dla niedowiarków. Po co wrzucam to zdjęcie? Po to, żeby owszem potwierdzić, że mam łatwiej, bo mam wspaniałe geny i zawsze będę szczupła, ALE to tylko 50%.

To moi rodzice na zdjęciu z 1992 roku, więc mama miała 43, a tata 45 LATA!! Rok macie na fotografii dla niedowiarków. Po co wrzucam to zdjęcie? Po to, żeby owszem potwierdzić, że mam łatwiej, bo mam wspaniałe geny i zawsze będę szczupła, ALE to tylko 50%.

Gwiazda szybko wyjaśniła fanom, co składa się na pozostałe 50 procent. Oczywiście chodzi o sport i zdrową dietę, czemu Doda jest wierna od lat.

Drugie 50% to poza smukłą sylwetką - mięśnie, jędrność ciała, gęstość skóry, wysportowane ciało - jak to mówię Żyleta. Ta druga połowa to dyscyplina i konsekwencja - codzienna zdrowa dieta i sport raz na parę dni. Pamiętajcie, że każdy NAWYK zgodnie z BADANIAMI naukowców (ale też moim)wyrabia się w 20 dni. Zatem jeżeli będziesz się zmuszać do czegoś przez trzy tygodnie codziennie, to dwudziestego pierwszego dnia będziecie to robić nieświadomie już i odruchowo

- dodała artystka