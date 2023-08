Marcin Hakiel w relacjach na Instastory często pokazuje, jak spędza czas z dziećmi. Ostatnio Helena i Adam wybrali się razem z mamą na rajski urlop na Malediwy, gdzie spędzili święta, a po powrocie do kraju znów mieszkają ze swoim tatą. Co ciekawe, kiedy tancerz opiekuje się dziećmi na jego twarzy znów pojawia się uśmiech. Na ostatnim zdjęciu widać, że córka tancerza jest bardzo podobna do swojej mamy, Katarzyny Cichopek! Marcin Hakiel pochwalił się zdjęciem córki. Widać, że Helena to cała mama! Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje, jak spędza czas i odpowiada na bardzo osobiste pytania internautów. Instruktor tańca nie ukrywa, że po rozstaniu zdecydował się na terapię, dba o aktywność sportową i docenia czas spędzony z dziećmi. W relacjach na Instastory Marcin Hakiel pokazuje, jak spędza wolny czas z 13-letnim synem i 8-letnią córką, odrabia z nimi lekcje i odwozi do szkoły. Po pobycie Heleny i Adama na Malediwach , dzieci artystycznego małżeństwa znów mogą spędzać czas razem z tatą i wyraźnie widać, że tancerz znów się uśmiecha. Teraz pokazał wspólne zdjęcie z dziećmi. Na fotografii, choć telefon częściowo zasłania twarz córki, widać ogromne podobieństwo Heleny do Katarzyny Cichopek. Zobaczcie sami! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Marcin Hakiel (@marcinhakiel) Zobacz także: Marcin Hakiel smutny, a Katarzyna Cichopek z uśmiechem: "Marzyłam, żeby zatrzymać te piękne chwile"...