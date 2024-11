Eliza to jedyna córka Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka. Nie jest więc tajemnicą, że ciężko było im się pogodzić z myślą, że ich 16-letnia córka wyprowadza się z domu i to jeszcze do innego województwa! Jak Elizie udało się przekonać mamę do swojego wyjazdu?

Eliza Macudzińska od lat "siedzi" w show-biznesie. Widzowie TTV mogą pamiętać ją z takich programów jak "Królowe życia" czy "Diabelnie boskie", gdzie pojawiała się u boku rodziców już jako mała dziewczynka. Teraz przyszedł czas, by nastolatka spełniała własne marzenia, a rodzice zdecydowali, że nie będą jej tego zabraniać. Kilka miesięcy temu córka Izabeli Macudzińskiej wyprowadziła się z domu i zamieszała z grupą influencerów tworzących popularny w sieci projekt Teenz. Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak w jednym z wywiadów poruszyli ten temat i przyznali, że nie martwią się o córkę, ponieważ w domu mieszka ze swoim chłopakiem oraz opiekunem, który pełni opiekę nad całą grupą. W wywiadzie dla Party.pl, Eliza Macudzińska opowiedziała, jak zareagowali jej rodzice na to, że już w tym wieku i z takim rozmachem chce zacząć swoją karierę jako internetowy twórca: