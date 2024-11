Anna Lewandowska przeleciała do Polski, aby udać się na event "Kobieca Marka Roku". Podobnie jak inne gwiazdy na tę okazję wybrała stylową, obcisłą suknię, która podkreśliła jej idealną figurę. Na evencie nie zabrakło takich osobistości jak: Paulina Sykut- Jeżyna, Weronika Rosati, Klaudia Halejcio czy Justyna Steczkowska. Sprawdźcie, jak prezentowały się gwiazdy!

Lewandowska, Steczkowska, Halejcio na gali "Kobieca Marka Roku"

Anna Lewandowska to bezapelacyjnie jedna z najbardziej znanych kobiet w show-biznesie. Na co dzień wraz z mężem zamieszkuje gorącą Hiszpanię, jednak co jakiś czas pojawia się w Polsce na meczach lub ważnych eventach. Niedawno "Lewa" relacjonowała przebieg powodzi, która miała miejsce w okolicach miejsca jej zamieszkania, a już teraz przyleciała do Polski na event w Warszawie. To zapewne nie było tak proste, ponieważ w ostatnim czasie Anna Lewandowska otworzyła własne studio, w którym prowadzone są zajęcia taneczne oraz fitness. Własny biznes wymaga dużo pracy, jednak na całe szczęście żonie Roberta udało się znaleźć chwilę na przylot do Polski.

Wydarzenie "Kobieca Marka Roku" odbyło się na terenie Warszawy i jak zwykle przyciągnęło wiele topowych nazwisk polskiego show-biznesu. Na tak topowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć właśnie Anny Lewandowskiej, która postawiła na obcisłą sukienkę, która odsłoniła ramiona. Do tego kobieta dobrała naszyjnik i szpilki. Jej włosy były ułożone w lekkie fale, a makijaż był lekki i subtelny.

Nie da się ukryć, że równie pięknie prezentowała się Klaudia Halejcio, która postawiła tym razem na nieco odważniejszy strój. Kobieta wybrała komplet składający się z bluzki z dużym dekoltem oraz dzwonów w tym samym princie! Dodatkowo postawiła na mocny akcent w postaci kolczyków, a włosy zaczesała za uszy! Który look podoba Wam się bardziej?

Justyna Steczkowska zaskoczyła swoim "lookiem"

Naszym zdaniem największy efekt "wow" zrobiła jednak Justyna Steczkowska, która zapozowała na ściance w czerwonej długiej sukni. Koronkowa góra oraz zamaszysty dół sprawił, że kobieta wyglądała elegancko, ale z pazurem! Dodatkowo piękne, długie włosy Justyny sprawiły, że wyglądała jak księżniczka. Całość dopełniona została czerwoną pomadką, która była zbliżona do koloru sukni.

Justyna Steczkowska w ostatnim czasie miała dużo pracy, ponieważ pojawiła się w roli jurorki w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jej debiut widzowie ocenili jako bardzo dobry i zapewne chcieliby zobaczyć wokalistkę w kolejnej edycji show.

A Waszym zdaniem, która gwiazda prezentowała się najlepiej?

Pawel Wodzynski EastNews

Fot. Pawel Wodzynski/East News,